Ребенок-богатырь появился на свет в Подмосковье

В Долгопрудненской больнице 34-летняя женщина родила ребенка-богатыря. Мальчик появился на свет путем естественных родов. Его вес при рождении составил 5,03 кг, а рост - 61 сантиметр. По данным врачей, он родился здоровым. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Наше акушерское отделение оснащено необходимым оборудованием, работают высококвалифицированные специалисты готовые оказать медицинскую помощь. Еженедельно у нас проводятся Дни открытых дверей, где будущие родители могут посетители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру акушерского отделения, задать интересующие вопросы», - отметила заместитель главврача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырёва.

Женщина и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны из роддома. Специалисты напоминают, что в Подмосковье работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где опубликована актуальная информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.