Отложенное материнство: за и против заморозки яйцеклеток

Часики, как мы знаем, в определенном возрасте тикают так, что в ушах начинает звенеть — но и резко бросать идущую в гору карьеру, например, тоже вроде как порой совсем не хочется. Отложенное материнство — тема, которая все чаще звучит в разговорах между подругами, на приеме у гинеколога или в голове у женщины возрастом 30+. Вот примерно где-то между рабочим отчетом, поездками в отпуск и поисками «того самого».

Один из способов дать себе время на себя — заморозить яйцеклетки. Это нынешняя медицинская реальность, которая многим дает неиллюзорную надежду, но в ней есть и немало важных нюансов. С гинекологом Ольгой Барановой обсудили причины сделать это и доводы в пользу «подумать дважды и трижды».

Свобода выбора и меньше давления

Вы получаете временной запас, чтобы не торопиться с решением — не рожать «пока не поздно», а делать это, когда вы действительно готовы. Это снижает тревогу и дает больше уверенности в будущем. Такой подход уменьшает вероятность материнского выгорания и позволяет стать потом по-настоящему включенной и счастливой мамой.

«И самое важное — появляется возможность строить свою жизнь в своем ритме, хорошенько подготовиться морально, физически и эмоционально к беременности и родам — очень многие до сих пор рожают не потому, что действительно хотели малыша, а потому что „так получилось“. И это далеко не всегда прекрасная история для ребенка и мамы», — утверждает эксперт.

Снижение риска возрастного бесплодия

После 35 лет качество и количество яйцеклеток снижается. Заморозка в 28–34 года дает шанс сохранить биологически молодой и «сильный» материал, если позже будут сложности с зачатием. И это — разумное вложение в свое репродуктивное будущее, которое может однажды сыграть решающую роль.

Нет гарантии успеха

Заморозка — это не волшебная кнопка «родить позже». Даже с молодыми яйцеклетками нет 100% гарантии беременности, и попытки ЭКО могут оказаться сложными, дорогими и эмоционально непростыми.

«Важно понимать, что это лишь шанс — один из нескольких, это все же своеобразная лотерея, а не страховка от всех возможных сложностей с зачатием и вынашиванием», — предупреждает гинеколог.

Процедура затратна и не для всех безболезненна

Стимуляция яичников, пункция, хранение — все это стоит денег, времени и физической энергии. Некоторым женщинам трудно переносить гормональные препараты, а само ощущение «сдачи яйцеклеток в морозильник» вызывает внутренний дискомфорт. Для кого-то это медицинская рутина, а для кого-то — тяжелый эмоциональный процесс, особенно без поддержки близких.

Риск психологического откладывания жизни

Иногда заморозка дает ложное ощущение неограниченного времени. И женщина перестает искать партнера, откладывает семью, думая, что все можно будет «потом» — а через несколько лет может быть сложнее не физически, а эмоционально, социально, морально. Все-таки ребенок — это не только про биологию, но и про контекст жизни, который тоже важно не упустить.