Почему беременность у несовершеннолетних — это всегда высокий риск

В "РГ" за 25.03.2025 г. опубликован материал "Недетский вопрос". Главная его тема - новость последних дней, которая сразу попала в разряд "супергорячих": губернатор Орловской области подписал указ, разрешающий единовременную выплату 100 тысяч рублей забеременевшим школьницам. Ранее эта мера поддержки предоставлялась студенткам колледжей и вузов. А вот теперь программа охватит и школьниц, и ее действие продлится до 2027 года.

Проблема неоднозначная, сложная, требующая огромного профессионализма и деликатности в подходах к ее решению.

Свою точку зрения на раннюю беременность и перекосы в формулировках высказывает главный гинеколог Минздрава России академик РАН Лейла Адамян:

- Несмотря на отдельные культурно-исторические примеры ранней влюбленности, истории Ромео и Джульетты, нормализация и особенно стимулирование беременности в подростковом возрасте - недопустимы. Финансовое поощрение или создание программ, прямо или косвенно побуждающих к беременности школьниц, может привести к серьезным демографическим и медицинским перекосам.

Каждый случай беременности требует внимания и поддержки со стороны системы здравоохранения. При этом крайне важно разграничивать медицинскую помощь и целенаправленное стимулирование. Беременность у несовершеннолетних, особенно в раннем подростковом возрасте, сопровождается высокой частотой осложнений - как со стороны матери, так и плода.

Медицинская практика и большой клинический опыт в акушерстве и гинекологии показывают: беременность у несовершеннолетних сопровождается высоким риском анемий, нарушений течения беременности, невынашивания, преждевременных родов, кровотечений и осложнений, а также нарушений внутриутробного развития плода.

Репродуктивная система в этом возрасте физиологически незрелая. И это существенно повышает вероятность неблагоприятного течения беременности. Кроме того, подростковая беременность нередко сопровождается выраженными психоэмоциональными трудностями, которые сказываются на общем состоянии здоровья юной матери и на развитии ребенка.

Стимулирование ранней беременности противоречит основам охраны репродуктивного здоровья. Даже если беременность у школьницы уже наступила, приоритет здравоохранения - ее сохранение и ведение с максимальной медицинской поддержкой, а не поощрение подобных случаев. Первая беременность будущей мамы в возрасте от 18 до 30 лет чаще всего протекает с минимальной вероятностью осложнений.

Стимулирование подростковой беременности, в том числе в виде финансовых выплат или других форм поддержки, представляется не только неэффективным, но и потенциально опасным с точки зрения общественного здоровья. Такая практика может привести к росту числа ранних половых контактов и, как следствие, - росту числа нежелательных беременностей и абортов среди несовершеннолетних.

Аборт, особенно в раннем возрасте, как "ураган" влияет на репродуктивную функцию. Задача здравоохранения - не провоцировать, а, наоборот, предупреждать наступление беременности в детском и подростковом возрасте, формируя ответственное отношение к репродуктивному здоровью.

Совершенно иная ситуация у женщин студенческого возраста, которые являются половозрелыми (18 лет и старше). Именно в этом возрасте - от 18 до 25 лет - репродуктивная система достигает физиологической зрелости. Поддержка беременных студенток должна стать частью демографической политики: обеспечение бесплатного и качественного медицинского наблюдения, создание доступной инфраструктуры по уходу за детьми (детские сады, ясли), гибкие условия получения образования - все эти меры способствуют сохранению беременности в молодом возрасте.

Один из ключевых критериев оценки эффективности репродуктивного здоровья населения - возраст женщины на момент рождения первого ребенка. Наименьший риск для здоровья матери и ребенка наблюдается, как правило, при наступлении первой беременности в возрасте от 18 до 30 лет. Именно в этот период беременность чаще всего протекает физиологически, с минимальной вероятностью осложнений и сниженной потребностью в хирургическом родоразрешении.

Современная система здравоохранения должна быть ориентирована на профилактику беременности в подростковом возрасте и на всестороннюю поддержку беременности у женщин, находящихся в физиологически и социально благоприятном репродуктивном периоде. Поддержка каждой беременности - да. Но стимулирование должно быть обоснованным и учитывать возрастные, медицинские и социальные факторы. Только при таком подходе возможно улучшение демографических показателей и охраны репродуктивного здоровья нации.