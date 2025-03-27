Как отцы портят жизнь своим дочерям: топ ошибок в воспитании девочек

В последние годы стало модным «прорабатывать» детские травмы с психологом. Уже взрослые состоявшиеся женщины записываются на терапию, виня в своих проблемах и неудачах родителей. Педагог и психолог Юлия Воробьева в беседе с WomanHit пояснила, что далеко не всегда мама и папа допускают досадные ошибки в воспитании. Хотя и такая тенденция прослеживается. Порой отцы, сами того не желая, способны негативно повлиять на жизнь ребенка в будущем.

«Папа — это первый мужчина, с кем девочка учится выстраивать отношения. И да, это мы помним всю свою жизнь», — говорит эксперт.

Перебор с сюсюканьем и опекой

«Ты моя принцесса», — распространенное обращение отца к дочери, которое психологи считают некорректным. Родитель подчеркивает, что всегда будет опекать и оберегать наследницу, формируя у нее инфантилизм и привычку прятаться за «сильное плечо» в уже зрелом возрасте.

«Женщина становится дочкой и ищет себе сильного папу. Это зачастую приводит ее в созависимые отношения», — предупреждает Воробьева.

Неосторожные комплименты

«Ты у меня такая умная». Казалось бы, а что плохого в таком комплименте? Но для маленькой девочки это серьезный сигнал о том, что в жизни важно быть именно умной, а не красивой. На самом же деле, для гармоничного развития личности всегда необходим баланс.

«В отношениях такая женщина всегда будет пытаться быть умнее мужчины. И это будет соревнование, тоже нездоровая модель поведения», — подчеркивает психолог.

Абьюз

Да-да, отцы и в отношении ребенка способны применять авторитарный стиль воспитания. Это нередкая, и очень ранящая хрупкую детскую натуру история. Для дочери-жертвы впоследствии будет совершенно нормальным угодить в абьюзивные отношения. И выйти из них у нее если и получится, то с большим трудом и потерями.

Игнор

Иногда папы оказываются или не готовы к родительству, или относятся к появлению ребенка равнодушно. Не зная, о чем и как говорить с чадом, они предпочитают его просто не замечать. Девочка теряется, не понимая, почему на нее не обращают внимания. Отсутствие контакта с папой может привести к тому, что во взрослом возрасте она и понятия не будет иметь, как выстраивать контакт с мужчинами. Ей проще будет жить в одиночестве, чем вступить в отношения.

«И тогда опять же мы сваливаемся в модели отношений мужчины-женщины, дочка и папа, потому что взрослая я как будто бы папой была не замечена. Я не могу быть взрослой рядом с мужчиной», — поясняет эксперт.

В заключение Юлия напомнила, что огромную роль в воспитании девочки играет отношение отца к ее маме. Ребенок как губка впитывает нормы общения в семье и после воспроизводит их в собственной жизни.