Как отцы портят жизнь своим дочерям: топ ошибок в воспитании девочек

Как отцы портят жизнь своим дочерям: топ ошибок пап в воспитании девочек
В последние годы стало модным «прорабатывать» детские травмы с психологом. Уже взрослые состоявшиеся женщины записываются на терапию, виня в своих проблемах и неудачах родителей. Педагог и психолог Юлия Воробьева в беседе с WomanHit пояснила, что далеко не всегда мама и папа допускают досадные ошибки в воспитании. Хотя и такая тенденция прослеживается. Порой отцы, сами того не желая, способны негативно повлиять на жизнь ребенка в будущем.
«Папа — это первый мужчина, с кем девочка учится выстраивать отношения. И да, это мы помним всю свою жизнь», — говорит эксперт.
Перебор с сюсюканьем и опекой
«Ты моя принцесса», — распространенное обращение отца к дочери, которое психологи считают некорректным. Родитель подчеркивает, что всегда будет опекать и оберегать наследницу, формируя у нее инфантилизм и привычку прятаться за «сильное плечо» в уже зрелом возрасте.
«Женщина становится дочкой и ищет себе сильного папу. Это зачастую приводит ее в созависимые отношения», — предупреждает Воробьева.
Неосторожные комплименты
«Ты у меня такая умная». Казалось бы, а что плохого в таком комплименте? Но для маленькой девочки это серьезный сигнал о том, что в жизни важно быть именно умной, а не красивой. На самом же деле, для гармоничного развития личности всегда необходим баланс.
«В отношениях такая женщина всегда будет пытаться быть умнее мужчины. И это будет соревнование, тоже нездоровая модель поведения», — подчеркивает психолог.
Абьюз
Да-да, отцы и в отношении ребенка способны применять авторитарный стиль воспитания. Это нередкая, и очень ранящая хрупкую детскую натуру история. Для дочери-жертвы впоследствии будет совершенно нормальным угодить в абьюзивные отношения. И выйти из них у нее если и получится, то с большим трудом и потерями.
Игнор
Иногда папы оказываются или не готовы к родительству, или относятся к появлению ребенка равнодушно. Не зная, о чем и как говорить с чадом, они предпочитают его просто не замечать. Девочка теряется, не понимая, почему на нее не обращают внимания. Отсутствие контакта с папой может привести к тому, что во взрослом возрасте она и понятия не будет иметь, как выстраивать контакт с мужчинами. Ей проще будет жить в одиночестве, чем вступить в отношения.
«И тогда опять же мы сваливаемся в модели отношений мужчины-женщины, дочка и папа, потому что взрослая я как будто бы папой была не замечена. Я не могу быть взрослой рядом с мужчиной», — поясняет эксперт.
В заключение Юлия напомнила, что огромную роль в воспитании девочки играет отношение отца к ее маме. Ребенок как губка впитывает нормы общения в семье и после воспроизводит их в собственной жизни.
«Что же делать папе? Любить или не любить? Вот в чем вопрос. На самом деле точно любить, оберегать, защищать. И важно говорить об этом. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Если вы сможете быть счастливыми, то дети точно повторят этот сценарий», — резюмирует педагог.