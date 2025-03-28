В Госдуму внесли законопроект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для олимпиадников

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников будут освобождены от сдачи единого и обязательного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

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Согласно предложению, учащиеся, достигшие успеха на заключительном этапе олимпиады, смогут избежать обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА). В настоящее время они освобождены лишь от экзамена по профильному предмету, что, по мнению авторов законопроекта, недостаточная награда за такие достижения.

По оценке инициаторов, участие и победа в олимпиаде свидетельствуют о глубоких знаниях и выдающихся умственных способностях участников. Эти школьники демонстрируют высокий уровень аналитического мышления, умение собирать и систематизировать информацию, а также сильную мотивацию к учебе.

Освобождение от ГИА, по мнению депутатов, даст им возможность сконцентрироваться на углубленном изучении выбранных дисциплин и дальнейшем развитии.

Кроме того, для учеников, подтвердивших высокий уровень подготовки на олимпиаде, дополнительная сдача ЕГЭ создает необоснованный психологический стресс, отвлекает от более продуктивной деятельности, сказано в пояснительной записке.