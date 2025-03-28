Эксперт рассказал, как уберечь детей от мошенников

С ребенком можно в игровом формате обыграть ситуацию, когда к нему обращается мошенник, чтобы у него был заготовленный план действий, заявила НСН Анна Баленко.

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С детьми нужно разговаривать о мошенничестве, объяснять, что делать в тех или иных случаях, заявила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН. Она отметила, что качественное общение с ребенком позволит выявить, когда его начали «обрабатывать» злоумышленники.

«Как противодействовать влиянию мошенников, помочь своему ребенку? Начать качественно проводить с ним время. Беседовать, создавать доверительные отношения с ребенком для того, чтобы заметить, как меняется его эмоциональный фон. Мошенники «обрабатывают» детей не один день! Это продолжительная схема обмана. И если вы знаете своего ребенка, вы обратите внимание на изменение его эмоционального фона. Вы заметите, что он становится более замкнутым, нелюдимым, скрытным», – объяснила она.

По ее словам, с ребенком можно в игровом формате обыграть ситуацию, когда к нему обращается мошенник, чтобы у него был заготовленный план действий и поведения.

«Почему мы всё время возлагаем все обязательства на государство, на школу? Здесь родители должны выполнять свой родительский функционал. Это не только купить гаджет, но и в дальнейшем помочь ребенку и уберечь его, предоставлять ему информацию. Сейчас для детей создают парниковый эффект: мол, я буду делать так, чтобы ребенок не соприкасался с плохими новостями. Товарищи родители, поговорите с детьми о мошенничестве. Вы можете в игровом формате обыграть ситуацию, когда к ребёнку обращается мошенник, чтобы у ребенка был заготовленный план действий и поведения», – посоветовала психолог.

Социальные сети – это механизм отчуждения детей, сегодня ребята не общаются друг с другом в школах на переменах, смартфоны из школ следовало бы убрать, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.