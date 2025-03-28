Как помочь детям преодолеть возрастные кризисы

В столичных школах завершились психологические лектории «По дороге взросления: как справиться с возрастными кризисами детей».

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В Москве для родителей прошли бесплатные психологические лекции о детских возрастных кризисах. Поддержка взрослых в это время играет для детей решающую роль: она дает ребенку опору, чувство безопасности и уверенности в том, что он не один в своих сложных переживаниях.

«Возрастные кризисы — это естественные этапы развития, во время которых ребенок особенно уязвим: он стремится переосмыслить границы возможного, по-новому выстраивает отношения с собой и окружающим миром. В такие периоды поведение может резко меняться — от замкнутости до неуемного веселья, от капризов до упрямства. В этот момент родительская поддержка становится не просто важной, а критически необходимой. Понимание природы этих кризисов позволяет взрослым не реагировать на поведение ребенка как на "непослушание", а видеть в нем сигнал: "мне трудно, будь рядом". Именно это участие — спокойное, принимающее, внимательное — помогает ребенку пройти сложный этап без лишнего стресса и сохранить доверие к миру», — отметила директор Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анастасия Кузнецова.

Лекции посетило более 26 000 человек. Школьные психологи рассказали об особенностях каждого ключевого этапа взросления — кризисах одного, трех, семи, тринадцати и семнадцати лет. Особое внимание уделили практическим советам: как реагировать на протест, как сохранять контакт, когда подросток замыкается, и как поддерживать ребенка без родительского давления. Лекции прошли в формате живого диалога: после основной части слушатели смогли задать вопросы, обсудить конкретные ситуации и получить индивидуальные рекомендации от педагогов-психологов. Важно отметить, что у родителей была возможность пообщаться с психологом, который работает в той организации, где учится ребенок, записаться на консультацию к своему школьному психологу. Такая доступность психологической поддержки позволяет сделать эмоциональный фон школы комфортным, спокойным и безопасным.

Новый цикл психологических лекций в школах стартует 14 апреля. Он будет посвящен тому, как помочь выпускникам подготовиться к экзаменам и справиться с переживаниями в непростой период итоговой аттестации. Организатором лекций в столичных школах является Городской психолого-педагогический центр, который уже 10 лет оказывает психологическую поддержку юным москвичам и их семьям.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».