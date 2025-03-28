Стало известно, сколько родителей боятся, что их детей обманут мошенники

Более половины российских родителей беспокоятся, что их детей могут обмануть мошенники. В то же время проверять детские телефоны готовы лишь 18% из них, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Баленко.

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Купить детям в возрасте от шести до восьми лет телефоны готовы 57% опрошенных родителей, причем 18% из них считают, что контролировать и следить за безопасностью отпрысков в интернете нужно только в начале активного использования устройства. Программы родительского контроля устанавливают лишь 10% россиян, а говорят о правилах безопасности с детьми и устанавливают антивирус на их телефоны 25% и 23% соответственно.

Основной мишенью мошенников дети стали как раз из-за того, что родители проводят с ними мало времени, считает психолог. Именно поэтому, по ее мнению, большинство из них готовы купить им телефоны.

«Когда я общаюсь с родителями, выясняется, что они не проводят с ребенком в сутки даже 40 минут! То есть дети предоставлены сами себе, и становятся мишенью для мошенников», — заключила Баленко.

Напомним, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев отмечал, что в школах России необходимо ввести новый предмет, на котором учащиеся будут изучать методы противодействия телефонным мошенникам. Это важно, так как сегодня преступники из Украины начали работать на государственном уровне, применяя самые разные методы для своих атак, подчеркивал он.