Как вести себя родителям, если их ребенок стал жертвой буллинга

В России предложили ужесточить борьбу с интернет-травлей. Согласно новому законопроекту, аккаунты, систематически занимающиеся буллингом, будут блокироваться. Также агрессоров могут направлять на специальные курсы для перевоспитания.

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Как правильно вести себя родителям, если их ребенок стал жертвой травли, в беседе с Авторадио рассказала Директор Центра толерантности Еврейского музея, эксперт антибуллингового федерального проекта "Каждый важен" Анна Макарчук:

«Когда мы говорим: "А веди себя так или веди себя так!", мы можем невольно создать у ребёнка ощущение, что с ним это происходит, потому что он как-то неправильно себя ведёт. Поэтому главная вещь для нас, для родителей - это всесторонняя его поддержка. Поговорите с ребёнком. Это будет непростой разговор, но он очень нужен. Возможно, ребёнок будет сейчас не готов рассказывать детали событий. Оставьте дверь открытой. Дайте знать, что вы всегда будете готовы вернуться к этому разговору. Пожалуйста, не превращайте этот разговор в допрос. Самое-самое главное сейчас - это дать ребёнку то самое ощущение, что вы на его стороне. Так и скажите: "Я с тобой! Я не дам этому продолжаться!". Обнимите его, улыбнитесь, будьте ближе».

Эксперт также добавила, что только совместные усилия школьных педагогов, родителей и детей помогут предотвращать такое страшное явление, как травля. А чтобы решить уже существующую проблему, родителям и жертвы, и агрессора важно сесть за стол переговоров вместе с классным руководителем и выстроить план совместных действий из позиции сотрудничества, а не обвинения.