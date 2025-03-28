Специалист дала советы по подготовке к ЕГЭ

Российских школьников, готовящихся к сдаче ЕГЭ, призвали правильно распределять нагрузку и свести стресс к минимуму.

Об этом академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям».

«Несколько месяцев для подготовки к экзамену — не так уж и мало, как может показаться. Этого точно хватит, чтобы вспомнить и структурировать ранее усвоенные знания. Но чтобы подготовиться с нуля, нужно всё же закладывать чуть больше времени, ведь программа экзамена рассчитана на проверку знаний начиная с 5-го класса», — подчеркнула эксперт.

По её словам, в случае если одиннадцатиклассник решил подготовиться к ЕГЭ за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.

Екушевская порекомендовала составить план подготовки к экзамену, разбив материал по темам на оставшиеся недели обучения. Большие темы нужно разделять на подтемы и для каждой из них написать несколько мелких задач, распределив их по дням недели. Чтобы выявить слабые места, стоит решать пробные тесты, а ошибки разбирать с преподавателями.

Для эффективной подготовки эксперт посоветовала работать по схеме: 45 минут учёбы и 15 минут отдыха. Кроме того, можно использовать готовые конспекты для экономии времени на изучении теории.

Ранее педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина дала рекомендации, как подготовиться к ЕГЭ за три месяца.