Почему девочки-подростки более депрессивны, чем мальчики

Новое исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry, выявило, что метаболический процесс, известный как путь кинуренина, может играть ключевую роль в возникновении депрессии у подростков. Этот путь отвечает за расщепление аминокислоты триптофана на две ветви: одна приводит к образованию нейропротекторных соединений (например, кинуреновой кислоты), а другая — к нейротоксичным веществам.

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В исследовании, проведенном на 150 подростках в возрасте от 14 до 16 лет, участники были разделены на три группы: с низким риском депрессии, с высоким риском и с уже диагностированной депрессией. Группы были равномерно распределены по половому признаку для изучения различий между мальчиками и девочками.

Анализ крови показал, что подростки с высоким риском или диагнозом депрессии имели значительно более низкий уровень кинуреновой кислоты — нейропротекторного вещества, которое помогает защищать клетки мозга. Этот эффект был особенно ярко выражен у девочек, что может объяснять, почему депрессия встречается в два раза чаще у женщин, начиная с подросткового возраста.

Кроме того, исследователи обнаружили, что более высокие уровни воспалительных белков в крови, которые обычно повышаются при инфекции, стрессе или болезни, способствуют смещению пути кинуренина в сторону выработки нейротоксичных веществ. При этом у подростков с низким риском депрессии такой связи не наблюдалось.

По итогам трехлетнего наблюдения выяснилось, что у девочек с устойчивой депрессией уровень нейротоксических метаболитов оставался высоким, тогда как те, кто со временем выздоровел, демонстрировали снижение этих показателей.

Как отметил доктор Нагме Никкеслат, первый автор исследования:

«Наше исследование показывает, что измерение химических веществ, участвующих в пути кинуренина, может потенциально помочь выявить тех, кто подвержен риску стойкой депрессии, особенно среди женщин, а также своевренно помогать таким людям».

Полученные данные могут способствовать разработке целенаправленных вмешательств — от медикаментов до изменений образа жизни, таких как диета и физическая активность, которые помогут снизить риск депрессии среди молодых людей.