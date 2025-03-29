Психологи подвели итоги по мировому запрету смартфонов в школах

Международное исследование показало, что просто запрещать смартфоны в школах недостаточно, чтобы научить детей правильно пользоваться технологиями. Учёные из 11 стран выяснили: такие запреты не улучшают здоровье подростков, их сон, учёбу или поведение в классе. Вместо этого эксперты предлагают учить детей, родителей и учителей, как сделать гаджеты полезными, а не вредными.

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Исследование началось после того, как в Англии проверили школьные правила по ограничению смартфонов. Оказалось, что запрет не решает проблем, а иногда даже мешает детям учиться управлять временем и вниманием. Учёные говорят: технологии — это часть жизни, и их нельзя просто убрать.

Нужно объяснять, как пользоваться ими с умом, чтобы не отвлекаться и не уставать. Авторы исследования советуют школам проводить уроки о «цифровой гигиене» — например, как не залипать в телефоне перед сном или как отличать важное от ерунды в интернете. Родителям тоже нужна помощь: многие не знают, как говорить с детьми о гаджетах.