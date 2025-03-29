Родителям рассказали, что выдает в подростке вейпера

Электронные устройства для курения, в отличие от обычного табака, не вызывают стойкого неприятного запаха, поэтому заметить у подростка новую вредную привычку может быть сложнее, рассказала «Газете.Ru» руководитель общественной организации «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

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«При том, что запах не резкий, как правило, фруктовый, он, тем не менее, есть, особенно если подросток "парит", не выходя из комнаты. Юные курильщики вейпов верят, что он не оставляет следов, и зачастую даже не открывают окно. В помещении, помимо специфического запаха после активного сеанса курения, можно заметить и характерную дымку», — рассказала эксперт.

Кроме того, поводом для беспокойства должны быть резкие изменения в поведении. Важно не списывать их на переходный возраст и стараться выяснить причину. Начинающие курильщики-подростки переживают, что родители узнают о вредной привычке: становятся более нервными, остро реагируют даже на безобидное вмешательство в личное пространство: например, если родители берут в руки их рюкзак или верхнюю одежду. Вещь, в которой спрятано устройство, подросток постарается не забывать на общей территории.

«Если мы говорим именно о вейпах, а не об электронных сигаретах, к ним курильщики докупают расходные материалы, собственно жидкости или их составные части. Если устройство заряжается, обнаружить его можно у розетки. Родителям можно рекомендовать как минимум ознакомиться с тем, как выглядят вейпы и вспомогательная продукция, чтобы, обнаружив их в доме, не заблуждаться, что это, грубо говоря, упаковка от конфет», — объяснила общественница.

Косвенный признак того, что подросток курит вейп, — это популярность устройств в его окружении. Даже если у ребенка нет своего устройства, он может курить в компании. Если его друзья не скрывают своего пристрастия, риски значительно возрастают. Когда сверстник вдыхает ароматный пар, хвастается «удобством» такого формата и даже предлагает попробовать — устоять могут далеко не все.