Как записать ребенка в первый класс через «Госуслуги»?

Приемная кампания для будущих первоклассников будет проходить в два этапа. Первый — с 1 апреля по 30 июня, второй — с 6 июля по 5 сентября. Сначала возьмут детей, у которых есть регистрация на закрепленной за выбранной школой территории. Кроме того, на некоторые категории ребят распространяется льгота внеочередного и первоочередного поступления. Например, если их родители военнослужащие, добровольцы, погибшие при выполнении задач в СВО, а также прокуроры, судьи и работники Следственного комитета. Кто еще поступит в школу, воспользовавшись преференциями, рассказывает «Парламентская газета».

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Без очереди

В первую волну приема заявлений главное внимание сосредоточат на живущих рядом со школой, а также на льготниках с правом на внеочередное, преимущественное и первоочередное зачисление.

Желающих учиться по месту регистрации зачислят в порядке очереди, то есть по мере поступления заявок. А это значит, что затягивать с их подачей не стоит. Временная регистрация тоже позволяет записать ребенка в прикрепленную к адресу школу. Однако такая прописка должна действовать весь период записи в первоклашки — с 1 апреля по 5 сентября.

Всем остальным придется ждать июля, когда начнут брать на оставшиеся места.

Льготное поступление регулируют закон «Об образовании» № 273-ФЗ и приказ Минпросвещения № 458, который в последний раз меняли в 2023 году. Из него следует, что вне очереди поступают дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета — только в общеобразовательные организации, где есть интернат.

В любые государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения по месту жительства без очереди возьмут и детей военнослужащих, добровольцев, росгвардейцев, погибших при выполнении задач СВО либо умерших позже из-за увечий, ранений, травм, контузий или заболеваний.

Первыми и преимущественно

После внеочередных в первую очередь зачислят детей, включая находящихся под опекой, на иждивении, усыновленных:

военнослужащих и добровольцев,

работников полиции, в том числе погибших либо умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных обязанностей,

работников органов внутренних дел без статуса сотрудника полиции,

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу или уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах.

В приказе Минпросвещения указаны также, что всем детям гарантируют преимущественное право на прием в любую школу, где уже учится брат или сестра — полнородные и неполнородные. Важно, что они должны жить в одной семье по одному адресу.

Таким правом обладают и несовершеннолетние при приеме в общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»:

сироты и оставшиеся без попечения родителей,

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба,

граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями после минимум двадцати лет работы,

военнослужащих, погибших или умерших из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей,

Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы,

сотрудников ОВД, Росгвардии, прокуратуры, Следкома, в том числе погибших или умерших из-за травм в связи с их служебной деятельностью.

Как записаться

Проще всего оставить заявку на портале «Госуслуги». Опция доступна почти во всех регионах, а жители Москвы делают это на портале www.mos.ru, Подмосковья — uslugi.mosreg.ru.

На «Госуслугах» черновик можно составить заранее. Для этого надо:

убедиться, что есть подтвержденная учетная запись, и войти в личный кабинет,

в строке поиска ввести «Запись в школу» и выбрать «Запись в первый класс»,

заполнить заявление,

дождаться уведомления о старте приемной кампании,

отправить заявление.

Информацию о его рассмотрении можно отслеживать в личном кабинете. О зачислении туда сообщат в течение трех-пяти рабочих дней после окончания приема.

«Разработанная и утвержденная Министерством просвещения РФ система записи ребенка в первый класс эффективна и понятна, — сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — Она стала удобным и действенным инструментом для родителей и будущих школьников благодаря тому, что ведомство постоянно анализирует мнение родителей и общественности по правилам приема и ежегодно вносит небольшие изменения, направленные на улучшение».

Сенатор напомнила, что на момент поступления ребенку должно быть не меньше 6,5 и не больше 8 лет. А школа обязана уведомить на своем официальном сайте или информационном стенде, какие дома за ней закреплены. Также на сайте публикуют данные о количестве мест в первом классе.

Если же в каком-то регионе нет записи через «Госуслуги», заявление можно подать иначе: