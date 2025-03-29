Что такое ГВЭ и что о нем необходимо знать

Каждый год ученики девятых и одиннадцатых классов сдают выпускные экзамены. Для школьников, которые не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ из-за особенностей здоровья или других обстоятельств, действует другая форма итоговой аттестации — государственный выпускной экзамен (ГВЭ). «Лента.ру» рассказывает, что такое ГВЭ, кто и по каким предметам может его сдать, а также публикует расписание этого экзамена на 2025 год.

© globallookpress

Что такое ГВЭ

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — одна из форм итоговых аттестаций школьников для оценки степени и уровня освоения учебного материала по образовательным программам общего и среднего общего образования.

Проще говоря, он проверяет знания учеников девятых и одиннадцатых классов перед получением аттестата вместо традиционных ОГЭ (основного государственного экзамена) для 9 класса и ЕГЭ (единого государственного экзамена) для 11 класса.

Существует два варианта ГВЭ:

ГВЭ-9 — для выпускников девятых классов.

ГВЭ-11 — для выпускников одиннадцатых классов.

ГВЭ считается упрощенной альтернативой ЕГЭ и ОГЭ.

Кто может сдать ГВЭ

Возможность проведения аттестации в таком формате закреплена в статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». ГВЭ могут сдать школьники 9-х и 11-х классов в России, которые не могут пройти ЕГЭ и ОГЭ в силу физических или психических особенностей или из-за особых условий пребывания. Речь идет о детях и подростках, которые:

имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ);

имеют установленную инвалидность;

учатся в закрытых спецшколах и интернатах;

отбывают наказание в исправительных учреждениях.

Дети с ОВЗ и инвалидностью могут сдать ГВЭ экстерном. Также экзамен могут пройти взрослые люди с инвалидностью, которые только получают аттестат об окончании 9 или 11 класса.

Что нужно, чтобы сдать ГВЭ

Для сдачи ГВЭ учащемуся нужно написать специальное заявление, а также предоставить заключение психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК). В документе должно быть сказано, что у школьника нет возможности сдавать ЕГЭ или ОГЭ с остальными детьми. Тогда его допустят до экзамена.

Заявление со списком выбранных предметов для сдачи и заключение ПМПК нужно предоставить в школу до 1 марта.

По каким предметам можно сдать ГВЭ

ГВЭ можно сдать по тем же предметам, по которым есть обычные экзамены.

ГВЭ-9

Русский язык.

Математика.

Обществознание.

История.

География.

Химия.

Физика.

Биология.

Литература.

Иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский).

Информатика.

ГВЭ-11

Чем ГВЭ отличается от ЕГЭ и ОГЭ

«Поскольку ГВЭ сдают особенные дети, он отличается от обычной аттестации. Во-первых, длительностью. Во-вторых — свободой выбора для школьника, который сам может решить, как сдавать экзамен: письменно или устно. Если выберет второй вариант, то в классе будут вести аудиозапись», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы московской школы №1440 Майя Дорофеева.

Длительность

Возможность сдать экзамен в устной форме введена из-за того, что на аттестацию могут прийти дети, которым сложно писать. Устный экзамен похож на вузовский: ученикам нужно прочитать текст, а затем ответить на три вопроса к нему.

Еще одна особенность ГВЭ — увеличенное время на сдачу экзамена. К стандартной длительности обычно прибавляют 90 минут.

Точное время проведения экзамена зависит от предмета. Например, аттестация по русскому языку и математике и для девятиклассников, и для одиннадцатиклассников длится 235 минут, то есть почти четыре часа. А вот ГВЭ-9 по биологии, литературе и обществознанию — всего 180 минут. При этом устные экзамены длятся гораздо меньше, чем письменные — на сдачу большинства предметов ГВЭ-9 устно отведено менее часа.

Экзамен по русскому языку на выбор

«Важно, что школьникам доступен самостоятельный выбор формы экзамена по русскому языку. Они могут писать изложение, диктант или сочинение. Причем определиться можно в день экзамена после ознакомления с темами. Для таких детей всегда готовят разные варианты», — добавила эксперт.

Разная сложность заданий

Чтобы учесть особые потребности учащихся, для разных категорий школьников создаются разные варианты экзамена — они отличаются друг от друга сложностью заданий. Каждому типу варианта присвоен особый код.

100 — задания под этим номером разработаны для учащихся интернатов и спецшкол, а также тех, кто отбывает наказание. Еще такие варианты положены детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, диабетом и другими проблемами со здоровьем, требующими создания особых условий для сдачи экзамена.

200 — для учеников с проблемами зрения. Сложность заданий не отличается от вариантов под номером 100, но число визуальных образов в текстах сведено к минимуму. При необходимости задания переводят в шрифт Брайля, чтобы невидящие дети могли их понять.

300 — для школьников с проблемами слуха. Задания тоже равноценны 100-м вариантам, но исключают звуковые образы в текстах.

400 и 500 — такие варианты положены школьникам с тяжелыми нарушениями речи или опорно-двигательного аппарата, а также ребятам с задержкой психического развития. Тексты заданий адаптируют с учетом потребностей детей и оценивают по критериям, которые отличаются от прошлых вариантов.

600 — такие задания положены школьникам с расстройствами аутистического спектра. При проверке их оценивают по особым критериям.

Медицинское сопровождение

Во время проведения экзамена в помещении находятся специальные ассистенты и врачи. Кроме того, как пояснила Майя Дорофеева, для детей могут сделать дополнительный перерыв, если понадобится.

«Обычно детей рассаживают по аудиториям в зависимости от проблем со здоровьем. Например, в один класс сажают ребят с проблемами со слухом. Кстати, количество детей в аудитории тоже могут уменьшить», — рассказала учитель русского языка и литературы.

Если выпускник не может прийти в школу по состоянию здоровья, то возможно проведение аттестации на дому. Для этого квартира оснащается системой видеонаблюдения. А во время экзамена дома у школьника находятся два организатора.

График сдачи ГВЭ

Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором еще осенью 2024 года опубликовало приказ, который определил расписание и продолжительность ГВЭ на 2025 год.

Расписание ГВЭ для девятиклассников в 2025 году

Досрочный период (с 22 апреля по 17 мая 2025 года). Основной период (с 22 мая по 2 июля 2025 года). Дополнительный период (с 2 по 23 сентября 2025 года).

Каждый период включает в себя основные и резервные дни.

Досрочный период

22 апреля, вторник — математика.

— математика. 25 апреля, пятница — русский язык.

— русский язык. 29 апреля, вторник — информатика, литература, обществознание, химия.

— информатика, литература, обществознание, химия. 6 мая, вторник — биология, география, иностранные языки, история, физика.

— биология, география, иностранные языки, история, физика. 12 мая, понедельник — математика.

— математика. 13 мая, вторник — информатика, литература, обществознание, химия (резервный день).

— информатика, литература, обществознание, химия (резервный день). 14 мая, среда — биология, география, иностранные языки, история, физика (резервный день).

— биология, география, иностранные языки, история, физика (резервный день). 14 мая, четверг — русский язык (резервный день).

— русский язык (резервный день). 17 мая, суббота — резервный день по всем учебным предметам.

Основной период

22 мая, четверг — иностранные языки.

— иностранные языки. 26 мая, понедельник — биология, информатика, обществознание, химия.

— биология, информатика, обществознание, химия. 29 мая, четверг — география, история, физика, химия.

— география, история, физика, химия. 3 июня, вторник — математика.

— математика. 6 июня, пятница — география, информатика, обществознание.

— география, информатика, обществознание. 9 июня, понедельник — русский язык.

— русский язык. 16 июня, понедельник — биология, информатика, литература, физика.

— биология, информатика, литература, физика. 26 июня, четверг — русский язык (резервный день).

— русский язык (резервный день). 27 июня, пятница — резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

— резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. 28 июня, суббота — резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

— резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. 30 июня, понедельник — математика (резервный день).

— математика (резервный день). 1 июля, вторник — резервный день по всем учебным предметам.

— резервный день по всем учебным предметам. 2 июля, среда — резервный день по всем учебным предметам.

Дополнительный период

2 сентября, вторник — математика.

— математика. 5 сентября, пятница — русский язык.

— русский язык. 9 сентября, вторник — биология, география, история, физика.

— биология, география, история, физика. 12 сентября, пятница — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

— иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия. 17 сентября, среда — русский язык (резервный день).

— русский язык (резервный день). 18 сентября, четверг — математика (резервный день).

— математика (резервный день). 19 сентября, пятница — резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

— резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. 22 сентября, понедельник — резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

— резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. 23 сентября, вторник — резервный день по всем учебным предметам.

— резервный день по всем учебным предметам. 28 июня, суббота — резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

— резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. 30 июня, понедельник — математика (резервный день).

— математика (резервный день). 1 июля, вторник — резервный день по всем учебным предметам.

— резервный день по всем учебным предметам. 2 июля, среда — резервный день по всем учебным предметам.

Расписание ГВЭ для одиннадцатиклассников

Досрочный период (с 25 марта по 17 апреля 2025 года).

Основной период (с 27 мая по 20 июня 2025 года).

Дополнительный период (со 4 по 23 сентября 2025 года).

Досрочный период

25 марта, вторник — русский язык.

— русский язык. 28 марта, пятница — математика.

— математика. 14 апреля, понедельник — русский язык (резервный день).

— русский язык (резервный день). 17 апреля, четверг — математика (резервный день).

Основной период

27 мая, вторник — математика.

— математика. 30 мая, пятница — русский язык.

— русский язык. 17 июня, вторник — русский язык (резервный день).

— русский язык (резервный день). 20 июня, пятница — математика (резервный день).

Дополнительный период

4 сентября, четверг — русский язык.

— русский язык. 8 сентября, понедельник — математика.

— математика. 23 сентября, вторник — русский язык и математика (резервный день).

Длительность ГВЭ

Письменная форма

ГВЭ-9, математика — 3 часа 55 минут.

ГВЭ-9, русский язык — 3 часа 55 минут.

ГВЭ-11, математика — 3 часа 55 минут.

ГВЭ-11, русский язык — 3 часа 55 минут.

ГВЭ-9, биология, литература, обществознание — 3 часа.

ГВЭ-9, информатика, история, физика, химия — 2 часа 30 минут.

ГВЭ-9, география — 2 часа.

ГВЭ-9, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) — 1 час 30 минут.

Устная форма

ГВЭ-9 и ГВЭ-11, математика — 1 час 30 минут.

ГВЭ-9 и ГВЭ-11, русский язык — 1 час.

ГВЭ-9, литература — 1 час.

ГВЭ-9, география — 50 минут.

ГВЭ-9, информатика — 45 минут.

ГВЭ-9, обществознание, биология, физика — 40 минут.

ГВЭ-9, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), история, химия — 30 минут.

Что можно брать с собой на экзамен

Школьникам, имеющим проблемы со здоровьем, разрешено использовать специальные технические устройства — например, слуховые аппараты или звукоусиливающие гаджеты.

Смартфонами пользоваться строго запрещено.

За помощью выпускники могут обратиться к ассистентам, которые присутствуют на экзамене, но только по вопросам, не связанным с подготовкой ответа.

Также можно взять с собой некоторые средства обучения — список меняется в зависимости от того, какой предмет ребенок сдает. Например:

на экзамене по биологии можно пользоваться линейкой, но только если на ней нет справочной информации;

на географию можно взять калькулятор, атласы за 7-9 классы и линейку;

на литературу можно брать толковые словари и полные версии текстов художественных произведений и лирики;

на экзамене по химии разрешено пользоваться калькулятором, периодической таблицей элементов Д. И. Менделеева, электрохимическим рядом напряжения металлов, а также таблицами растворения солей, кислот и оснований в воде.

Куда можно поступить после сдачи ГВЭ

После успешного ГВЭ школьники получают обычный аттестат, в котором никак не отмечено, что они сдавали особенный экзамен, рассказала Майя Дорофеева.

«Можно поступить в университет или колледж после ГВЭ, ведь у школьника будет на руках аттестат. Но придется сдавать внутренние вступительные экзамены в учебном заведении, так как оценка за ГВЭ там не засчитывается», — уточнила она.

Первичные баллы ГВЭ переводят в оценку по пятибалльной шкале. Такая отметка, в отличие от баллов за ЕГЭ, не учитывается при поступлении в вуз. Так что для абитуриентов с ГВЭ высшие учебные заведения проводят отдельные экзамены — их перечень и расписание зависят от конкретного вуза.

Кроме того, для поступающих на некоторые специальности есть ограничения по состоянию здоровья. Если школьник, сдавший ГВЭ, имеет такие, то выбрать некоторые профессии он не сможет.