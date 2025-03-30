Названы самые популярные соцсети среди российских подростков

По итогам февраля Telegram занял первое место в этом рейтинге.

Данные приводит Mediascope. При составлении списка аналитики учитывали предпочтения россиян в возрасте от 12 до 17 лет. Так, среднесуточная аудитория составила почти 7 млн человек. Цифра в два раза превысила показатели февраля 2022 года.

Китайская платформа TikTok со среднесуточной аудиторией 5 млн 800 тысяч человек заняла второе место в рейтинге. В феврале 2022-го эта социальная сеть лидировала в списке. Третье и четвёртое места заняли социальные сети «ВКонтакте» и Likee. Кроме того, в ТОП-5 вошла платформа «Одноклассники».