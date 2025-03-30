Детям не придется самим платить за себя ЖКХ

"Речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи - это не его личное бремя, а ответственность родителей, причем обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались. Ребенок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Своевременно участвовать в содержании недвижимости - это обязанность не ребенка, а родителей", - пояснил "Российской газете" председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

Даже если подростку исполнилось 14 лет, и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребенка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги.

"Важно отметить, что правовая логика решения Верховного суда опирается не только на положения Жилищного кодекса, но и на нормы Семейного кодекса, которые закрепляют обязанность родителей по содержанию детей, включая расходы, связанные с имуществом, принадлежащим ребенку. То есть несовершеннолетний, владеющий жильем, не является субъектом, на которого может быть переложена обязанность по содержанию этого имущества и по долгам за него. Если за ребенком числится долг по ЖКХ - его должны оплатить двое родителей, если не доказано обратное. Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям", - подчеркнул парламентарий.

Как сказано в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам, родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе.