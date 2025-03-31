Родители в тревоге: в школах и садах начали собирать деньги на выпускные

С приближением конца учебного года в образовательных учреждениях Хабаровского края активизировались сборы средств на выпускные мероприятия и подарки педагогам. Особое беспокойство у родителей вызывает добровольно-принудительный характер этих поборов, инициаторами которых чаще всего выступают родительские комитеты.

Разъяснения по этому поводу дал в прямом эфире и. о. министра образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. По его словам, родители могут рассматривать вопросы о презентах персоналу школы, однако это должно быть исключительно на добровольной основе.

«Если они хотят каким-то образом отметить педагога, то должны понимать, что, во-первых, это должно быть в рамках разумного; во-вторых, с согласия всех членов родительского комитета. Никто никого обязывать не имеет права», – подчеркнул он.

Он предупредил о недопустимости принудительных сборов денег с родителей на организацию выпускных и подарки учителям. Ведомство намерено усилить контроль за соблюдением этого запрета в преддверии окончания учебного года. Любые попытки администрации школ или родительских комитетов оказывать давление на семьи будут пресекаться самыми решительными мерами вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В качестве альтернативы денежным сборам ведомство предлагает рассмотреть варианты handmade-подарков, которые не только позволяют сэкономить семейный бюджет, но и несут особую эмоциональную ценность. Одной из таких идей стало создание памятных дневников или альбомов с совместными фотографиями и теплыми пожеланиями от выпускников, которые могут стать по-настоящему трогательным подарком для педагогов.

Ранее Министерство просвещения России утвердило даты проведения последних звонков и выпускных мероприятий в школах. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, состоятся 24 мая, а выпускные вечера пройдут 28 июня. Кроме того, Минобрнауки огласило правила приема в вузы на 2025 год.