Ребенок заразился пожирающей мозг амебой после похода в аквапарк

В штате Арканзас, США, годовалого ребенка внезапно не стало после похода в аквапарк с семьей. Об этом пишет Daily Mail.

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Родители отправили мальчика на игровую площадку с фонтанами, когда ему было всего год и четыре месяца. В аквапарке с ребенком все было в порядке, но, вернувшись домой, он почувствовал себя плохо. У маленького мальчика поднялась температура, он не мог есть, едва двигался, к тому же его рвало.

Ребенка срочно доставили в детское отделение интенсивной терапии, но спасти уже не смогли. Оказалось, что мальчик заразился пожирающей мозг амебой Naegleria fowleri. Этот клинический случай был описан на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

После произошедшего с ребенком аквапарк решили проверить. Оказалось, что вода в фонтанах была недостаточно хлорирована. Во-первых, ее pH был слишком высоким, что делало хлор неэффективным. Во-вторых, аппарат, добавляющий в воду хлор, не работал около месяца к моменту проверки. Все это привело к тому, что в воде размножилась опасная амеба.

Амеба Naegleria fowleri может проникнуть в организм человека через нос во время плавания в пресной теплой воде, например в реках и озерах. Впоследствии она перебирается в головной мозг и вызывает амебный менингоэнцефалит. Среди ранних симптомов инфекции — головная боль, температура, тошнота и рвота, рассеянность и галлюцинации.

Ранее сообщалось, что в мозг 30-летней жительницы Новой Англии, США, проник червь и стал вызывать странные ощущения в ее теле. Она почувствовала жжение в ступнях и испытывала боль от малейшего прикосновения к ногам.