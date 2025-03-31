Ученые выяснили, что влияет на получение высшего образования

Исследование, проведенное в Университете Тампере (Финляндия), показало, что травма головы может значительно повлиять на будущее образование детей и подростков, а следовательно, и на их карьеру. Даже легкое сотрясение мозга может иметь серьезные последствия. Научная статья опубликована в European Journal of Epidemiology.В ходе исследования сравнивались дети и подростки 0–17 лет, получавшие черепно-мозговые травмы, с их сверстниками, получавшими травмы конечностей, такие как перелом лодыжки или запястья.

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Результаты показали, что пострадавшие от черепно-мозговых травм в течение следующих 20 лет имели более низкий уровень образования по сравнению с теми, кто перенес травмы конечностей.

В исследовании использовались данные Финского института здравоохранения и благосостояния с 1998 по 2018 годы. Были отобраны 8487 человек с черепно-мозговой травмой, их сравнили с 15 552 людьми, у которых был перелом лодыжки или запястья. На момент окончания периода наблюдения участники были не моложе 26 лет.

Перенесшие черепно-мозговые травмы, на 15% реже завершали образование в вузах по сравнению с контрольной группой. Те, у кого были более специфические внутренние повреждения мозга, с большей вероятностью не имели высшего образования по сравнению с теми, у кого были легкие сотрясения. Даже одно сотрясение может повлиять на достижения в образовании.

Исследование акцентирует внимание на необходимости предоставления лучшей поддержки для детей и подростков, перенесших травмы мозга, а также их родителей, с целью обеспечения равных возможностей для образования и успешной жизни.