Детям предложили запретить тратить деньги без разрешения родителей

Существует возможность связать карту ребёнка с родительскими. Это означает, что любая финансовая операция, которую хочет совершить ребёнок, должна быть одобрена родителем дистанционно. Современные технологии позволяют это сделать. Таким образом, ребёнок не сможет совершить ошибочные действия. Об этом в новом выпуске программы «Законный вопрос. Подкаст» рассказал глава Комитета ГД по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков.

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«Часто детей [мошенники] используют не для того, чтобы они переводили деньги – они покупают карты, точнее, на них оформляют карты. Какую-то мзду за это дают – а дальше уже эти карты он и не видит. И через эти счета прогоняют деньги. Ребёнок даже не знает: он получил свои деньги, поскольку закон позволяет счета открывать и карты получать. Поэтому ограничение по количеству карт плюс подтверждение родителем финансовой операции, надеемся, эту проблему решат. Это сейчас готовится. Количество карт мы уже ограничили. Этот вопрос решен. А вот подтверждение финансовой операции родителями... На мой взгляд, это нормально, если человек несовершеннолетний. Не зря он называется несовершеннолетним», – сказал парламентарий.

В связи с этим, по его словам, должны быть определенные ограничения.