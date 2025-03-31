Рособрнадзор ответил на идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиад

В Рособрнадзоре высказались о готовности рассмотреть предложение об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования», — цитирует агентство сообщение представителя ведомства.

До этого с инициативой отменить государственную аттестацию для школьников-призеров и победителей заключительного этапа ВсОШ выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Они внесли соответствующий законопроект на рассмотрение коллег.

Сейчас место на олимпиаде освобождает школьника только от испытания по предмету, соответствующему профилю интеллектуального испытания. Политики полагают, что освобождение от экзаменов по остальным предметам поможет учащимся сосредоточиться на углубленном изучении выбранной области.