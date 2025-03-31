Как записать ребенка в первый класс

Приемная кампания есть не только в вузах. Каждую весну родители будущих школьников становятся участниками квеста "Запись в первый класс". Старт 1 апреля, то есть уже совсем скоро. Рассказываем, как подать заявку, чтобы не опоздать и попасть в ту школу, которую выбрали.

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Сегодня подать заявление на прием в первый класс все еще можно лично в школе. Раньше так и было - по умолчанию: накануне люди занимали очереди и даже ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной образовательной организации. Родители буквально пили успокоительные - стресс был сильнейший.

Но сейчас в этом, к счастью, нет никакой необходимости: все давно и четко работает через портал "Госуслуги". Это удобно, быстро, а главное, не надо с ночи занимать место в очереди у школы, записывать на руке номерки и спорить с другими родителями на тему "вас тут не стояло".

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Более того, на "Госуслугах" можно составить черновик заявления, чтобы в день старта осталось только нажать на кнопку "отправить".

Запись происходит в два этапа. С даты начала приема и до 30 июня принимаются заявления от первоклашек, которые зарегистрированы на прикрепленной к школе территории, то есть по месту регистрации. За каждой школой закреплены дома. Один дом может относиться к одной школе или нескольким. В них в первую очередь и примут детей с постоянной или временной регистрацией в этом доме.

При записи в школу действует принцип "брат за сестрой": родственники имеют право учиться в одной школе.

С 6 июля до 5 сентября принимаются документы в любую другую школу. То есть если вы хотите устроить ребенка в школу не по месту регистрации, придется ждать начала июля.

Отказать в зачислении могут, если в первых классах нет свободных мест. Но в таком случае обязаны предложить место в другой школе.

Важно: если брат или сестра ребенка уже учатся в выбранной школе - по прописке или нет, - можно подать заявление без учета места проживания в первую волну, то есть с 1 апреля. Проще говоря, при записи в школу действует принцип "брат за сестрой": родственники имеют право учиться в одной школе.

Кого еще могут принимать в школу без учета прописки? Детей военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы. Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета также пользуются этим льготным правом, но только если поступают в школу с интернатом.

Когда можно будет узнать, принят ли ребенок в школу, и выдохнуть? Увы, не раньше финальных дат каждого этапа, а может, и чуть позже. В любом случае сначала директор школы собирает все списки, а потом издает приказы о зачислении.

На Госуслугах в горячий период перед началом записи ссылка для подачи заявления может появиться прямо на главном экране. Или же первым номером в разделе услуг по образованию (Услуги - Образование Дети - Запись в школу).

Кстати, школа может попросить принести оригиналы документов или загрузить их в заявлении - тогда запрос придет прямо в личный кабинет.

Напомним: в первый класс принимают детей от 6,5 до 8 лет. Но в порядке исключения могут взять и детей постарше или помладше. Для этого нужно будет получить специальное разрешение комиссии в региональном управлении образования.

Между тем

Напомним на будущее: никаких тестов при приеме в первый класс на обычную образовательную программу быть не должно. Но в некоторых школах устраивают собеседования, чтобы понять уровень развития ребенка и потом, возможно, учесть это в работе.

Могут спросить имена родителей и их профессии, задать вопрос о любимой еде, о том, что раньше - завтрак или обед. Возможно, попросят нарисовать дом или определенную геометрическую фигуру, определить, где право, а где лево.

Все становится сложнее, если вы собираетесь отдавать ребенка на программу "Эффективная начальная школа", где материал первых трех классов проходят за два учебных года. Тут уже придется сдать мини-экзамен.