Подросткам разрешили работать по выходным: что беспокоит экспертов

Подросткам разрешили работать в выходные и во время каникул. Однако какова должна быть продолжительность их рабочего дня в это время, не ясно. Вопрос законодательно не урегулирован, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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Напомним, что депутаты приняли законопроект, который позволит привлекать подростков в возрасте до восемнадцати лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. В ФНПР, которая также принимала участие в доработке законопроекта, считают, что вовлечение молодежи в занятость - это хорошо, однако нагрузка на подростков не должна быть чрезмерной, а условия труда должны быть безопасными. Значительная часть предложений профсоюзов была учтена. Однако, по мнению ФНПР, неоднозначно решен вопрос режима труда и отдыха несовершеннолетних.

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что существующие нормы, касающиеся сокращенной рабочей недели и рабочего дня для молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в студенческих отрядах, останутся неизменными. В то же время Чаплин подчеркнул, что необходимо строго соблюдать все правила охраны труда и здоровья несовершеннолетних. Он заявил, что готов контролировать, чтобы работодатели, нанимающие подростков, обеспечивали им безопасные условия труда, предоставляли необходимые перерывы и не допускали переработок.

Ранее законодательство не делало различий между временной и постоянной занятостью несовершеннолетних.

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев подчеркнул, что теперь работающие школьники в возрасте до 18 лет смогут, при соблюдении определенных условий, привлекаться к труду в выходные и праздничные дни, но исключительно в рамках временной занятости на каникулах, организованной через службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр. То есть речь идет не просто о подработке, а о трудовой деятельности, встроенной в проверенные государственные механизмы молодежной занятости.

«Ранее законодательство не делало различий между временной и постоянной занятостью несовершеннолетних: действовал общий запрет на работу в выходные и праздники для всех до 18 лет. Это ограничивало возможности для подростков, желающих трудиться летом официально, в том числе в составе студотрядов, где сменный график может предусматривать работу по выходным. В новых условиях закон допускает такие формы занятости, не отменяя при этом базовые требования охраны труда»‎, — пояснил юрист.

В то же время, по его словам, остаются вопросы, требующие дополнительного уточнения. Например, действующие статьи Трудового кодекса устанавливают сокращенную продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних, но в новой редакции статьи 268 не указано прямо, как эти нормы должны применяться в выходные дни при временной занятости.

«Может возникнуть правовая неопределенность: обязателен ли учет нормы о пятичасовом рабочем дне для 16-17-летних, если речь идет, допустим, о разовой смене в выходной? Или должен ли в этом случае сохраняться еженедельный непрерывный отдых?»‎ — указывает юрист.

Эти нюансы вряд ли ускользнут от внимания исполнителей закона - как работодателей, так и профсоюзов. Учитывая, что занятость в рамках студенческих отрядов регулируется отдельными подзаконными актами, в том числе в части медицинских осмотров, условий и продолжительности труда, именно они, возможно, станут тем правовым инструментом, который поможет закрыть оставшиеся вопросы.