В Подмосковье у детей появятся наставники

В Подмосковье появилась новая общественная должность - наставник для трудных подростков. Депутаты Мособлдумы закрепили ее законом, принятым по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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Старшему поколению тема наставничества знакома хорошо. В советское время закрепление проблемных детей за авторитетными взрослыми практиковалось активно. Наставники вели кружки и секции, чаще всего спортивные, к ним можно было прийти за советом, касающимся взаимоотношений с родителями, одноклассниками или учителями. Они могли помочь с летним трудоустройством или организацией школьной дискотеки, водили детей в походы - словом, делали все, чтобы у подростков оставалось как можно меньше пустого времени. И недаром говорят, что все новое - это хорошо забытое старое.

«У нас сразу в нескольких муниципалитетах комиссии по делам несовершеннолетних стали возрождать институт наставничества. Например, в Королеве уже более 40 взрослых по собственной инициативе начали работать с трудными детьми»‎, — рассказала замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко, представляя законопроект в Мособлдуме.

Областные власти решили поддержать наставничество законом, чтобы эта деятельность была регламентирована.

На учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних в Подмосковье стоят порядка 6 тысяч детей. И примерно столько же родителей, которых берут на карандаш, когда семья признается неблагополучной, но дети еще никаких правонарушений не совершили. Но и в этих случаях комиссии работают с детьми, которым нужны, например, психологические консультации или помощь в учебе. Таким ребятам наставники необходимы ничуть не меньше, чем их состоящим на учете друзьям и одноклассникам.

Что конкретно будут делать наставники?

«Их главная задача - изъять подростка из той среды, которая толкает их на совершение правонарушений»‎, — объясняет председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Наставник должен организовать досуг опекаемого так, чтобы ему было интересно. Это может быть спорт или другое занятие по интересам подростка - кружки, концерты, выставки и так далее. В обязанности наставника вменяется и контроль за учебой, а при необходимости и помощь в дополнительных занятиях с репетитором.

Требований к наставникам немного - желающий работать с трудным ребенком должен не иметь судимости и статуса иноагента. Заявку на участие в программе можно подать на портале Добро.рф. И если потенциальный наставник - профессиональный педагог или прошел переобучение по педагогической специализации, его данные будут размещены в федеральном реестре наставников. Но и людям без профильного образования вход в программу не заказан - им помогут с обучением. Окончательное решение о назначении принимают комиссии по делам несовершеннолетних в муниципалитетах. Многое зависит от согласия самого ребенка. Если у наставника не получится найти контакт с подопечным или у родителей возникнут вопросы к его работе, разрешение на наставничество комиссией будет отозвано.