Стало известно, сколько родителей контролируют расходы своих детей

Только 56% родителей знают, на что их дети тратят деньги и подсказывают, как расходы разумны, а какие - нет. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Каждый пятый респондент заявил, что вообще не контролирует расходы детей. Такую позицию взрослые объясняют тем, что доверяют своим отпрыскам и считают, что те сами должны с малых лет учиться планировать свой бюджет пусть даже из карманных денег.

Еще 17% говорят, что знают только о крупных покупках, которые совершают их дети, а вот небольшими тратами не интересуются.