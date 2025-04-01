Врач рассказал, как правильно ездить на самокате детям

При езде на самокате родителям необходимо следить за тем, чтобы их дети держали спину ровно, заявил NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он отметил, что соблюдение этого правила сделает катание безопасным и полезным для здоровья.

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Следите за правильной позой во время езды. Ребенок должен держать спину ровно, слегка согнув руки в локтях. Регулярно регулируйте высоту руля по мере роста ребенка. Соблюдение этих простых правил и рекомендаций поможет сделать катание на самокате и электросамокате полезным, безопасным и комфортным для вашего ребенка, — пояснил Шахвеледов.

Также врач посоветовал родителям ограничивать время катания, особенно на начальном этапе. Он уточнил, что нагрузку нужно увеличивать постепенно, чтобы организм ребенка успевал адаптироваться.

Ограничивайте время катания, особенно в начале. Нужно постепенно увеличивать нагрузку, избегая переутомления. Также следует чередовать езду с отдыхом и другими видами активности: ходьбой, бегом и играми, — резюмировал Шахвеледов.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, объясняется недостатками инфраструктуры и плохим контролем за частными СИМ. По его словам, рост числа ДТП также связан с большим количеством поездок.