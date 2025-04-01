Профессор высказался о введении новых школьных предметов

Вводить предметы, не прошедшие «научной притирки», недопустимо.

Не исключено, что подростки негативно отнесутся к необходимости освоения новых программ.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Владимир Блинов.

«Если какая-нибудь родология или ещё что-то, не прошедшее достаточной научной притирки и не признанное в научном мире, попадает в учебники, это совершенно недопустимо. Школьные учителя иногда шутят, что, если вы хотите привить ребёнку негативное отношение к чему-нибудь — простой способ: создать новый школьный предмет. Помимо школьного предмета существует внеурочная деятельность, планы воспитательной работы, масса возможностей для развития позитивного отношения к семье, а не в каких-то научных или псевдонаучных воззрениях на семью. Учителя говорят с большим скепсисом о новых предметах, и учебный план не резиновый».

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «заготовленной провокацией» критику школьного курса «Семьеведения». Негативно о программе высказывались священник Павел Островский и сенатор Андрей Клишас.