Как родители провоцируют расстройства пищевого поведения у детей

Часть пищевых привычек человек приносит во взрослую жизнь из детства, говорит терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина. В беседе с UfaTime.ru она назвала фразы родителей, приводящие к расстройствам пищевого поведения (РПП).

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Мамина перечислила распространенные фразы, которые говорят многим детям и могут спровоцировать расстройства пищевого поведения: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь»; «Не оставляй всю силу на тарелке»; «Бабушка старалась, готовила, не расстраивай ее»; «А вот дети в Африке голодают».

Также диетолог назвала ошибкой формирование у детей убеждения в том, что сладкое — это нечто «запретное», что нужно заслужить. Такие установки, уверена она, приводят к перееданиям продуктов, которые нельзя было есть в детстве, во взрослом возрасте. Подобным грозят такие фразы, как «Будешь так себя вести, останешься без сладкого» и «Если не доешь суп, сладкое не получишь».

Кроме того, родители и бабушки с дедушками могут случайно сформировать у ребенка логическую связь между едой и наградой или едой и утешением, предупредила Мамина. Среди таких опасных фраз она назвала следующие: «Не плачь, съешь конфетку»; «Если получишь пятерку, пойдем в "Макдоналдс"»; «Будешь хорошо себя вести, получишь шоколадку».

Ранее психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова раскрыла принципы правильного питания. Специалист призвала постепенно переходить на правильное питание, а также подключить к этому всю семью, поскольку в одиночку изменить рацион сложно.