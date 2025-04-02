Что нужно знать о минимальных баллах ЕГЭ в 2025 году

Минимальный балл ЕГЭ может означать и самый минимум, который необходим для получения аттестата по окончании 11 классов общеобразовательной школы, и баллы, достаточные для подачи документов в вуз. Но их может не хватить для поступления, ведь в каждом университете свой проходной минимум, и меняется он каждый год. У победителей олимпиад и медалистов, в свою очередь, вообще свои отдельные тестовые баллы для подтверждения высоких оценок. «Лента.ру» рассказывает, какие бывают минимальные баллы, кто их устанавливает и на что они влияют в 2025 году.

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Виды минимальных баллов

Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).

Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов, в свою очередь, определяются Рособрнадзором и организациями, которым подведомственны высшие учебные учреждения:

Минобрнауки (большинство вузов РФ);

Минпросвещения;

Профильные министерства и ведомства (МИД, Минобороны, МВД и так далее).

Кроме того, многие вузы самостоятельно решают, какие баллы по ЕГЭ необходимо иметь абитуриентам для подачи документов.

Минимальные баллы для поступления — каждый год разные, сами вузы или ведомства искусственно их не устанавливают. Минимальный балл формируется в зависимости от количества вакантных мест и баллов абитуриентов. Несмотря на то что показатель непостоянный, выпускники могут ориентироваться на проходные баллы прошлых лет, чтобы примерно понимать, как им нужно сдать ЕГЭ для поступления в тот или иной вуз.

Баллы для получения аттестата

Чтобы получить аттестат о среднем (полном) общем образовании, достаточно знать (причем достаточно посредственно) два обязательных предмета — русский язык и математику. По ним надо сдать ЕГЭ на минимальные баллы, установленные Рособрнадзором.

Минимальные баллы ЕГЭ для аттестата в 2025 году

Русский язык — 24 балла.

Профильная математика — 27 тестовых баллов.

Базовая математика — 3 балла (удовлетворительно).

Что такое первичные и тестовые баллы

Для сдачи ЕГЭ выпускники выбирают несколько необходимых им для поступления в вуз предметов, помимо обязательных русского языка и математики (уровень экзамена по математике тоже можно выбрать: базовый — для аттестата, профильный — для поступления). По итогам испытаний школьникам выставляют первичные и тестовые (вторичные) баллы.

Первичные баллы ставят за каждое успешно выполненное задание по предмету с определенным коэффициентом сложности. После подсчета первичных баллов их переводят в тестовые баллы по 100-балльной шкале.

Если выпускник не смог сдать базовые предметы даже на такие низкие баллы, то их можно пересдать в один из резервных дней.

В 2025 году резервные дни для сдачи ЕГЭ в основной период определены с 16 по 23 июня.

Если же и вторая попытка сдать русский язык и математику не увенчалась успехом, то третья будет уже в сентябре (4, 8 и 23 числа). Но в таком случае выпускник не успеет поступить в вуз.

Если же и осенью экзамены по русскому языку и математике будут провалены, то речь не идет уже об аттестате — выпускник получит лишь справку об окончании школы. Пересдать ЕГЭ он сможет только в следующем году.

В феврале 2024 года во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил дать выпускникам возможность пересдать один из предметов по выбору. Эта мера действует в 2025 году. Таким образом шанс на поступление в вуз стал выше.

Баллы для подачи документов в вуз

Русский язык — 36.

Математика (профильного уровня) — 27.

Обществознание — 42.

Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) — 40.

География — 37.

Физика/Химия/Биология — 36.

История — 32.

Литература — 32.

Иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) — 22.

Баллы для поступления в вузы практически по всем предметам отличаются от баллов для получения аттестата. При этом набранные минимальные баллы ЕГЭ, утвержденные Рособрнадзором, не гарантируют поступления в подведомственные образовательные учреждения и вообще в любой вуз.

«Минимальные баллы ЕГЭ — это всего лишь подтверждение того, что выпускник сдал набор определенных предметов, — рассказала «Ленте.ру» частный репетитор ЕГЭ по информатике и ИКТ Софья Гарифуллина. — А по сути, это баллы, начиная с которых вуз будет рассматривать кандидатуру абитуриента на предмет поступления. И этот уровень Рособрнадзора не вправе занижать ни один государственный или частный вуз».

Минимальные баллы для подачи документов в вузы, утвержденные Рособрнадзором в 2025 году

«Баллы для подачи документов могут быть разными в разных вузах в зависимости от ведомства, которому они подчиняются», — рассказал доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Ванда Арутюнян.

Минимальные баллы для подачи документов в вузы, утвержденные Минобрнауки в 2025 году

Они распространяются на вузы, подведомственные Минобрнауки.

Русский язык — 40.

Математика профильного уровня — 40.

Физика — 39.

Обществознание — 45.

История — 36.

Информатика — 44.

Иностранный язык — 30.

Литература — 40.

Биология — 39.

География — 40.

Химия — 39.

Минимальные баллы для подачи документов в вузы, утвержденные Минпросвещения в 2025 году

Они распространяются на вузы, подведомственные Минпросвещения, то есть педагогические вузы.

Русский язык — 42.

Математика — 39.

Обществознание — 42.

Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) — 44.

Литература/География — 40.

Физика/Химия/Биология — 39.

История — 35.

Иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) — 30.

«Обязательно надо мониторить сайты тех вузов, куда вы хотите поступать, поскольку их порог может быть еще выше. Минимальные баллы говорят только о том, что вы можете подать документы. А вот если вуз престижный, то, скорее всего, перешагнув этот рубеж всего на несколько баллов, вы наверняка не сможете претендовать даже на внебюджетное обучение», — Кирилл Ситнов, преподаватель.

Хотя некоторые вузы оставляют минимальные баллы Рособрнадзора. Так, например, в 2024 году поступила Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева. Но это, скорее, исключение из правил.

Баллы для зачисления в вуз

Ни один вуз страны не может ставить планку ниже минимального балла ЕГЭ. Но реальные проходные баллы для успешного поступления в образовательные учреждения хотя бы на коммерческой основе обычно гораздо выше, и многие вузы устанавливают их сами. В особенности это касается топовых университетов в Москве, Петербурге и других крупных городах России.

«В связи с конкурсной ситуацией при приеме абитуриентов в высшие учебные заведения, вышеперечисленные минимальные баллы по каждому предмету, рекомендованные конкретным министерством, могут отличатся от минимальных проходных баллов, которые определяются вузами самостоятельно на каждое направление подготовки внутри вуза, — отметила Ванда Арутюнян. — Давайте подробнее остановимся на этом вопросе на примере баллов, необходимых для зачисления в Финуниверситет при правительстве РФ».

Пример

Предположим, что абитуриент поступает на направление 38.03.01 «Экономика», на программу «Международные финансы». Для поступления необходимы баллы ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку. Минимальные баллы, установленные Финуниверситетом на данное направление в рамках контрольных цифр приема, в 2024 году выглядели так:

русский язык — 50;

математика — 50;

иностранный язык — 65;

общая сумма баллов — 165.

На платные места минимальные баллы были другими:

русский язык — 40;

математика — 30;

иностранный язык — 60;

общая сумма баллов — 130.

А теперь сравним внутренние минимальные баллы с минимальными баллами, рекомендованными Минпросвещения и Минобрнауки на тот год (стоит отметить, что Финуниверситет не подведомствен этим органам):

Финансовый университет, бюджетные места: 165 баллов;

Финансовый университет, платные места: 130 баллов;

Минпросвещения: 111 баллов;

Минобрнауки: 109 баллов.

Таким образом абитуриент, набравший по результатам сдачи ЕГЭ минимальные 111 или 109 баллов по трем необходимым предметам, не мог участвовать во вступительных испытаниях на программу «Мировые финансы».

«Минимальный балл для зачисления в вуз называют проходным, — объяснила Софья Гарифуллина. — Обычно он неизвестен заранее, поскольку вычисляется по завершении набора студентов на имеющиеся платные или бесплатные места. Но приблизительное представление можно получить, изучив прошлогодние результаты».

Минимальные баллы для медалистов и победителей олимпиад

Медалисты

«Ситуация становится острее для тех, кто в течение 10-11 классов прилежно учился и вышел на золотую медаль, — рассказал «Ленте.ру» преподаватель программирования, эксперт в области IT Кирилл Ситнов. — Для получения золотой медали минимального балла недостаточно. Ее придется подтверждать более высокими баллами ЕГЭ».

Если золотой медалист не собирается поступать в вуз, необходимо сдать:

русский язык — не ниже 70 баллов (считается по 100-балльной шкале);

математику (базовый уровень) — не ниже 5 баллов (считается по пятибалльной шкале).

Если золотой медалист собирается поступать в вуз, необходимо сдать:

русский язык — от 70 баллов;

любой предмет ЕГЭ — от 70 баллов.

Аттестат с отличием

С 2024 года можно получить два вида аттестатов с отличием — голубого и красного цвета. Цвет зависит от оценок в табеле (по пятибалльной шкале) и баллов ЕГЭ:

красная обложка: все «пятерки» + 70 баллов по русскому языку и одному из предметов ЕГЭ.

голубая обложка: две «четверки» и остальные «пятерки» + 60 баллов по русскому языку и одному из предметов ЕГЭ.

Остальные выпускники получат обычные синие аттестаты.

Победители олимпиад

За победу на олимпиадах, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской федерации», вузы могут предоставлять поступающим особые права: 100 баллов за конкретный предмет или поступление вообще без экзаменов. Но это случается не всегда.

Свои достижения придется подтвердить результатами ЕГЭ, если олимпиада проводилась по одному из следующих общеобразовательных предметов:

биологии;

географии;

иностранному языку;

информатике и ИКТ;

истории;

литературе;

математике;

обществознанию;

русскому языку;

физике;

химии.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, минимум в таком случае — 75 баллов. Для победителей творческих и спортивных олимпиад такого требования нет.