Киберугрозы для детей: как защитить молодежь в цифровой среде

Дети и подростки подвергаются атакам телефонных и интернет-мошенников ничуть не реже, чем пенсионеры. Обе категории потенциальных жертв преступников очень доверчивы и внушаемы. Их легко «запрограммировать», вынудив отдать все деньги или отправить конфиденциальные данные. В ход идут убеждения, шантаж, угрозы. И зачастую родители даже не подозревают о происходящем. А когда все раскрывается, становится уже слишком поздно. По статистике, вернуть похищенные средства и поймать мошенников правоохранителям удается лишь в единичных случаях.

Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова в беседе с WomanHit рассказала, как обезопасить детей от влияния мошенников. Следуя этим элементарным правилам, и ребенок, и его родственники, смогут избежать финансовых потерь и лишних стрессов.

Родительский контроль

«В настоящее время родительский контроль можно настроить в каждом телефоне и практически во всех приложениях для предотвращения недопустимого контента вашим детям», — говорит эксперт.

В программе предусмотрено множество полезных опций: от настройки по возрасту ребенка до ограничения количества проводимых в Сети часов.

Советы детям

В подростковом периоде ребенку очень хочется нарушать правила, и он намеренно будет искать возможность посетить сайты и приложения, которые обозначены родителям как «запретные». Вместо того, чтобы отбирать гаджеты, повышать голос и наказывать чадо за посещение нежелательных ресурсов, лучше поговорить с ним открыто и спокойно, в доверительном тоне. Попросите ребенка никогда не называть свое настоящее имя и адрес в интернете, не оплачивать приложения без уведомления родителей, не переходить по сомнительным ссылкам, не предоставлять личную информацию.

«Посоветуйте сразу обратиться к взрослым, если кто-то пытается заставить совершить нежелательные или на взгляд ребенка странные действия. И ни под каким предлогом не продолжать общение с людьми, которые просят интимные фото», — подчеркивает эксперт.

Доступные всем инструменты безопасности

Сегодня заходить в интернет без установки этих программ все равно что оказаться в клетке с опасными хищниками и змеями. Без должной защиты шансы обойтись без потерь почти нулевые. Поэтому необходимо загрузить и регулярно обновлять как минимум два приложения, которые одинаково хорошо работают на компьютерах, смартфонах и планшетах.

Антивирус — это основа интернет-безопасности. В настоящий момент практически на каждом электронном носителе по умолчанию установлено такое приложение, которое не дает «заразить» электронное устройство

Антифишинг: