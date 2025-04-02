В России множество родителей беспокоится о новой забаве школьников, которая вирусно распространяется среди несовершеннолетних, рассказал Telegram-канал SHOT. Во время игры участники провоцируют впадение в транс и галлюцинации.

Как рассказали авторы канала, для игры требуются два человека. Один пытается посредством определенных манипуляций и наводящих вопросов вызвать у испытуемого состояние транса или галлюцинации. Когда испытуемый перестает отвечать на вопросы, его нужно разбудить, чтобы ему не стало плохо. Школьники уверяют, что игра направлена на расслабление и самоанализ.

Родители переживают за состояние детей и сравнивают эффект от таких забав с наркотическим опьянением. Как рассказали авторы, врачи также предупреждают, что такие игры опасны для ребёнка, особенно если он страдает психическими расстройствами. После выхода из транса школьник может страдать от сильной тревоги или искаженного восприятия окружающей среды.

Ранее сообщалось, что среди российских подростков стала набирать популярность опасная игра «Исчезни на сутки», или «Исчезновение на 24 часа». Как рассказали авторы Telegram-канала «Русская община ZOV», участники игры уходят из дома без предупреждения и не выходят на связь в течение суток.