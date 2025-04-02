«Родила не человека». Психиатр сравнил детей с аутизмом и собак

Психиатр из Москвы Александра Игнатова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнила детей с аутизмом с собаками и обезьянами. По ее словам, матери детей с этим заболеванием «родили не человека».

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Врач отметила, что людям нравятся большие и дурные собаки. Она пояснила, что, несмотря на их громкий лай, игривость и даже редкое рычание, хозяева все равно любят своих питомцев, уделяют им внимание и вкладывают в них немало средств.

«И мне кажется, что к такого рода детям нужно относиться как к собакам или как к обезьянам. Да, ты родила не человека. <...> Так, мне кажется, воспринимать таких станет морально намного проще», — отметила Игнатова.

Пользователи раскритиковали психиатра за подобные высказывания, отметив, что она «родилась человеком, но человеком не стала». Другие заметили, что Игнатовой нужно прекратить врачебную деятельность.

Игнатова позже удалила ролик и опубликовала новый, где отметила, что получает множество возмущенных сообщений от россиян. Специалист добавила, что теперь сталкивается с волной критики, но подчеркнула, что это не причиняет ей беспокойства. Врач также принесла извинения.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что замглавы Кировского округа Ставропольского края Сергей Макарченко назвал местного жителя «говном, лишенцем и трусом» из-за жалобы на отсутствие воды в поселках Золка и Комсомолец. По данным канала, после оскорблений он также предложил мужчине отправиться в зону военной спецоперации.