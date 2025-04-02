Психиатра, который сравнил детей с аутизмом и собак, поставили на место

Психиатр из Москвы Александра Игнатова, сравнившая детей с аутизмом и собак, пытается привлечь к себе внимание, заявила NEWS.ru актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Она также пожелала врачу быть окруженной хорошими питомцами, если та настолько их любит, что сравнивает с людьми.

© globallookpress

«Убогие люди уже не знают, как привлечь внимание. Думают: "Вот сейчас какую-нибудь дурь скажу, какую-нибудь гадость, может, кто-то услышит и осудит меня и тем самым привлечет ко мне внимание". У меня такое ощущение, что есть ряд людей, которые именно такими мыслями руководствуются, совершая те или иные свои поступки. Я не мать ребенка с аутизмом, поэтому я не буду сейчас устраивать что-либо, учитывая то, что у моего ребенка сегодня день рождения. Поэтому я пожелаю ей только добра. И пускай в ее жизни будут хорошие собаки, добрые, если она так нежно относится к собакам, что может сравнить с ними людей. Дай бог ей всего, чего она заслуживает», — сказала Бледанс.

Ранее Игнатова призвала относиться к детям с аутизмом как к собакам или обезьянам. По ее словам, хозяева любят своих питомцев и готовы тратить на них большие суммы денег, даже если животные «дурные», лают, веселятся и иногда рычат.

Реабилитолог Ксения Дерябина до этого заявила, что частые истерики ребенка, его необычные интересы и навязчивые мысли, а также проблемы с речью могут быть признаками расстройств аутистического спектра. Она пояснила, что при аутизме у детей также снижается интерес к социальному взаимодействию.