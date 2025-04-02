Педагог ответил, почему дети не могут выучить иностранный язык

В современном мире английский язык играет важную роль в образовании и карьере. Однако многие родители сталкиваются с проблемой, когда их дети испытывают трудности в изучении английского языка. Учитель английского языка Ксения Васюк раскрыла в беседе с ИА RuNews24.ru, почему одни дети впитывают английский, словно губка, а другие не могут связать пары слов.

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Как отметила педагог, сложности английским языком, как правило, возникают, потому что у детей нет мотивации его учить. Для них это один из предметов, который нужно выучить ради хорошей успеваемости в школе.

«У детей нет цели заговорить на английском. Они видят цель, получить пятерку по предмету, выучить слова, правила, их применить, но не заговорить. Даже если у ребенка есть мотивация научиться говорить, то это уже лучше, чем он просто учит слова», — объясняет Ксения Васюк.

Учитель английского языка подчеркнула, что в этом предмете самую главную роль играет мотивации.

«Взрослые чаще хотят именно заговорить. Ведь язык начинается на встрече. К сожалению, дети, даже если читают, пишут и понимают английский, чаще всего из школы выходят неговорящими. Потому что цель школьного английского - дать его как предмет, его основы. Так происходит со всеми предметами: когда ребенок, например, учит химию или физику, ему дают основу, он умеет решать задачи, но при этом понимания, как работает предмет, у него фактически нет. То есть он может решить задачу, сколько кинетической энергии в пружинке, но при этом он не может это знание применить на практике. В английском языке точно так же. Детям дают набор знаний, но не учат, как эти знания применять», — объяснила собеседница издания.

Также учитель подчеркнула, что дети нуждаются в постоянной практике, чтобы улучшить свои языковые навыки. Если они не имеют возможности практиковаться регулярно, то их прогресс в изучении английского языка может замедлиться. Родители должны обеспечить детям достаточное количество времени для практики английского языка, например, через игры, фильмы, песни и общение с носителями языка.