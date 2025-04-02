Стало известно, сколько детей отдохнет летом в лагерях

Около 6 млн детей, как ожидается, летом 2025 года отдохнут в детских лагерях всех типов, в том числе в пришкольных. Ожидается небольшой прирост по сравнению с 2024 годом, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

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«Количественно мы ожидаем небольшой прирост отдохнувших. Планово подойдем к 6 [млн детей], но это не решает общего вопроса, потому что значительная часть этих детей отдыхает в лагерях пришкольных», — сказал он на совместном расширенном заседании комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по контролю, по просвещению, по науке и высшему образованию, по культуре, по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему "Об организации отдыха и оздоровления детей".

Летом 2024 года в РФ работали более 39 тыс. детских лагерей всех типов. Всего там отдохнули свыше 5,7 млн детей - порядка 30% от общего числа школьников.