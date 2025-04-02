Врач посоветовал приглашать нарколога на родительские собрания

Это необходимо делать раз в полгода.

Мера поможет выявлять зависимости у детей.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился психотерапевт, нарколог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.

За консультацией специалиста следует обратиться, если у ребёнка расширенные зрачки, заторможенность или чрезмерная активность, отметил он.

«Если касается школьников, было бы неплохо раз в полгода на родительские собрания приглашать наркологов, чтобы они просто рассказали в деталях родителям, которые являются до 18 лет естественными опекунами и несут свою ответственность за своих детей, просто проводить занятия с наркологами, чтобы они объясняли, на какие изменения в поведении ребятишек — на расширенные зрачки, на заторможенность или на излишнюю активность — обращать внимание. И уже обратив это внимание, побеспокоиться и проконсультироваться со специалистом».

Ранее Минздрав предложил не проверять школьников и студентов на употребление кокаина. Ведомство планирует обновить порядок проведения медосмотров учащихся на выявление наркозависимости.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», при подготовке документа эксперты опирались на профосмотры последних лет, согласно которым общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков 15-17 лет снизилась с 2019 года на 40,9%.

В материале говорится, что в списке веществ, которые будут искать, остались опиаты, метадон, каннабиноиды, синтетические катиноны, бензодиазепины, барбитураты и котинин. При этом из перечня планируется исключить фенциклидин.