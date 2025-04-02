Эксперт предупредил, из-за чего может случится детская травма

Момент отделения от родителей для каждого индивидуален.

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Всё зависит от степени самостоятельности человека. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова.

«Это всё очень индивидуально. Возраст, когда ребёнок должен съехать от родителей, зависит от того, как родители его воспитывали, в какой момент началась самостоятельная жизнь, свобода и так далее. Не очень хорошо, когда ребёнок слишком рано уезжает из родительского гнезда. Есть такое понятие — слишком ранняя сепарация. Ребёнок может получить какую-то определённую психическую травму, и ничего хорошего в этом нет. Самостоятельность — это такая история, которая начинается с подросткового возраста, у девочек чуть пораньше, у мальчиков чуть попозже, но всё равно где-то на рубеже от 13 до 16 лет. Возраст того, когда дети отстёгиваются от родителей, всё-таки планка поднимается».

Ранее психолог посоветовала отцам не делать «принцесс» из дочерей. В будущем такие девушки могут столкнуться с трудностями при выборе партнёра для романтических отношений.

Причина — поиск мужчин, соответствующих образу «идеального» родителя, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анна Баленко.