Путин призвал стимулировать выпускников сдавать экзамены по точным наукам

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов принять дополнительные меры для стимулирования выпускников сдавать ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии.

Также рекомендовано принять дополнительные меры по повышению квалификации и поддержке учителей по этим предметам.

Доклад о проделанной работе высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо представить к 1 сентября, далее - ежегодно.

Кроме того, глава государства рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего, среднего профессионального и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественнонаучного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения преподавателей, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки.

О результатах этой работы необходимо отчитаться до 15 января 2026 года, далее - ежегодно.