К патриотическому воспитанию молодежи предложили привлечь историков

С молодежью в России должны работать грамотные историки и психологи, которые будут воспитывать в ней патриотические чувства, формировать критическое мышление, а заодно ограждать от навязываемых извне попыток сфальсифицировать историю. С таким заявлением в среду, 2 апреля, в рамках часа эксперта на очередном пленарном заседании Совета Федерации выступил начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Иван Басик. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

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«Историю писали проигравшие»

В качестве примера эксперт привел аналитику. По словам Ивана Басика, в начале 2021 года организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» провели анонимный опрос среди более чем шести тысяч российских школьников из 65 регионов. По результатам опроса выяснилось, что только 0,7 процента учащихся 6-11-х классов были в курсе того, какой подвиг совершила Зоя Космодемьянская. 23,4 процента опрошенных юношей и девушек вообще не смогли назвать ни одного Героя Великой Отечественной войны.

«С горечью можно признать, что даже попадание Зои Космодемьянской в число героев, которые называли школьники, объясняется не их собственной эрудицией или проводимой в стране просветительской работой, а мощным пиаром военно-исторического фильма «Зоя», который в те годы как раз выходил на большие экраны», — указал эксперт.

По словам Ивана Басика, для современной молодежи также характерно снижение способности критически воспринимать и анализировать информацию, которую им предоставляют. В результате они становятся «материалом» для иностранных спецслужб, которые проводят планомерную работу по искажению исторической памяти.

«Эта работа началась не вчера и даже не в последние годы, — подчеркнул историк. — Так, бороться с возросшим авторитетом Советского Союза в послевоенный период представители Запада начали еще в 1945 году, доверив написание истории Великой Отечественной войны немецким генералам. Разумеется, писали они под диктовку в основном из США, но и самостоятельное русофобское творчество не только не порицалось, но и приветствовалось».

«Монополисты исторической памяти»

Сегодня, отметил эксперт, попытки фальсификации исторических данных поставлены на поток.

«Можно с уверенностью говорить, что соответствующая работа осуществляется напрямую под руководством органов власти и спецслужб коллективного Запада, — подчеркнул Басик. — Так, одним из ключевых звеньев в ней являются специально созданные в Европе институты национальной памяти, музеи оккупации, комиссии и фонды, которые в ряде стран фактически стали монополистами по предоставлению обществу какой-либо информации о Второй мировой войне».

Эксперт подчеркнул также, что работы отдельных историков-энтузиастов недостаточно, чтобы противостоять этим попыткам, и требуется сплоченная работа целых профессиональных коллективов в том числе и в области высоких технологий, психологов и историков.