Госдума приняла решение насчет отмены ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ в школах традиционными выпускными экзаменами.

Документ был внесен в Госдуму в июне 2024 года. Изменения предлагалось внести в закон "Об образовании в РФ". Среди авторов законопроекта, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Согласно законопроекту, ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

Как отмечали авторы инициативы, принятие законопроекта позволило бы повысить уровень знаний выпускников, избавить школьников от заучивания ответов на тесты, а также сохранить физическое и психическое здоровье детей. Кроме того, по их мнению, в перспективе это позволило бы увеличить число высококвалифицированных специалистов.