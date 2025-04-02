Психиатр рассказала, как распознать детский аутизм

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. Около 1% населения планеты страдает этим расстройством. О главных особенностях и причинах возникновения детского аутизма рассказала врач-психиатр, руководитель Центра ментального здоровья ПИМУ Оксана Баландина.

Аутизм — это расстройство, связанное с нарушениями в социальном взаимодействии из-за особенностей работы мозга. Дети, страдающие этим заболеванием, обычно ведут себя отстраненно от внешнего мира. Кроме того, расстройство в разной степени влияет на нарушение речи и поведения.

Чаще всего причины появления аутизма — генетические. Около 80% случаев заболевания возникают из-за нарушений в малоизученных генах, обычно ненаследственного характера. Инфекции и другие внешние факторы могут повлиять на развитие расстройства только в том случае, если у ребенка уже есть предрасположенность.

«В возникновении у ребёнка аутизма не виноваты ни родители, ни врачи. Ученые исследуют нейронные связи и механизмы поведения, чтобы разработать методы лечения, направленные на причины, а не на последствия», — объяснила Баландина.

Аутизм и расстройство аутистического спектра (РАС) — похожие нарушения разной степени. Подходы к коррекции заболеваний спектра одинаковы при любых формах и степени выраженности нарушений.

Для постановки диагноза, врач фиксирует нарушения в сфере социальной коммуникации, а также ограниченные и повторяющиеся формы поведения. Для диагностики должны присутствовать оба типа нарушений.

Ранее на сайте pravda-nn рассказали о совместном проекте ОК и Фонда «Обнаженные сердца» в честь Всемирного месяца информирования об аутизме.