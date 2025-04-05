В Госдуме призвали «установить единый подход» к подготовке педагогов

Они должны обучаться в госучреждениях за счёт казны.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Борис Чернышов.

«Мы предлагаем установить единый подход. Педагогические работники будут получать все необходимые переподготовки именно в государственных вузах. Мы также потребовали от правительства сделать механизм, при котором педагоги не сами будут тратить деньги, а на такое обучение их будет отправлять образовательная организация. Тем самым экономя бюджет того или иного учителя. Считаем правильным возложить траты на переобучение на государство и ориентироваться на государственные университеты, где большая степень контроля качества образования».

Ранее в Госдуме одобрили поправку о запрете преподавания с дипломом частных вузов. Педагогов с таким допобразованием перестанут допускать к работе с 1 сентября 2026 года. Поправку принял комитет по науке и высшему образованию нижней палаты парламента. Согласно нововведению, теперь преподавателям для допуска к работе в профильной организации необходимо получить дополнительное образование только в государственных и муниципальных организациях на федеральной территории «Сириус» или «Сколково», а также на территориях инновационных научно-технологических центров, пишет РИА Новости.