Психолог объяснила, как научить ребенка достижению целей

Эксперт отметила, что сначала родители должны сами освоить навыки и стратегии по достижению целей.

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«Когда ребенок видит, что родители ставят цели и достигают их, используют ежедневники, планеры, трекеры привычек — тогда и он сам наверняка легко научится достигать своих целей. Также важно помогать ребенку записывать свои цели, свои планы, свои желания», — рассказала психолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метальникова сообщила, что это легко сделать с помощью «списка покупок». Например, желания ребенка надо сразу записывать в соответствующий список.

«Раз в неделю что-то из списка покупается. Может быть, при соблюдении определенных условий: чистота в комнате, все дни посещены в школе и так далее. <...> Если в семье есть семейное планирование, когда все садятся и обсуждают свои планы, это тоже происходит само собой», — отметила психолог.

Также важно не навязывать ребенку что-либо против его воли, а вдохновлять и оказывать поддержку, подбадривать и направлять в сторону его целей.

Эксперт отметила, что если родители научат ребенка достигать их целей, а не собственных, то ничего хорошего из этого не выйдет. Метальникова рассказала, что из этого часто вытекает подростковый бунт и сломанные жизни и в итоге получается пассивный подросток.

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