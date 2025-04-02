Названа опасность смартфонов для девочек-подростков

Чрезмерное время, проводимое подростками перед экраном, негативно влияет на качество сна и увеличивает риск депрессивных симптомов, особенно среди девушек. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Работа опубликована в журнале PLOS Global Public Health.

© Газета.Ru

Исследователи наблюдали за 4 810 шведскими подростками в возрасте от 12 до 16 лет, собирая данные о качестве сна, депрессии и использовании гаджетов в течение года. Результаты показали, что увеличение экранного времени влечет за собой ухудшение сна уже через три месяца, снижая его продолжительность и качество, а также смещая время засыпания на более поздние часы.

Для девушек влияние экранного времени на депрессию оказалось опосредованным нарушениями сна: они объясняли от 38% до 57% связи между гаджетами и ухудшением психоэмоционального состояния. У юношей также наблюдались проблемы со сном, однако их влияние на развитие депрессии было менее выраженным.

Исследователи отмечают, что их выводы подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Шведского агентства общественного здравоохранения, согласно которым подросткам следует ограничивать досуговое экранное время до 2-3 часов в день.