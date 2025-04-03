Дети начали пытаться похудеть с помощью опасного для здоровья препарата

Российские подростки массово скупают сомнительный препарат для похудения «Молекула Плюс», ставший вирусным в TikTok. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина бьет тревогу, призывая маркетплейсы прекратить продажу. Почему это опасно для здоровья, читайте в материале «ФедералПресс».

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От TikTok до маркетплейсов

Препарат стал популярен среди подростков благодаря TikTok. Подростки, вероятно, стремясь соответствовать «идеальным» стандартам, заказывают средство через маркетплейсы. Предложений по продаже этого препарата в аптеках найти не удалось.

В карточках продукта указано, что это – жиросжигатель (подобные добавки используются для сокращения жировых отложений в организме). Якобы БАД способен снизить аппетит, якобы способствует выведению токсинов из организма, якобы убирает жировые отложения. Медицинскими исследованиями эти сведения не подтверждаются.

Помните, что жиросжигатель, рекламируемый как чудо-средство для снижения аппетита и выведения токсинов, если не имеет подтвержденной эффективности, может нанести серьезный вред здоровью.

Жажда, судороги, бессонница: чем опасен препарат

Ссылаясь на отзывы, Мизулина рассказала о тревожных симптомах, которые возникают после приема препарата у детей:

мгновенная сильная жажда;

расширенные зрачки;

головокружение и тошнота;

судороги;

проблемы со сном.

«Однозначно эта БАД не для детей, и уж тем более не для бесконтрольного приема. В этих случаях жиросжигатели потенциально опасны. У взрослых возможны побочные эффекты: от повышенной раздражительности, бессонницы до повреждения почек и печени или сбоев в работе сердца», – высказался о ситуации главред «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По его словам, обычно в состав жиросжигателей входят кофеин, экстракты зеленого чая и кофейных зерен, капсаицин, L-карнитин, таурин, хром, линолевая кислота и прочее. Чем сложнее состав, тем выше риск побочных эффектов.

БАДы на маркетплейсах: лазейка в законе

Хотя требования к продаже БАДов ужесточились, на рынок они все же попадают. По правилам, все добавки должны иметь свидетельство государственной регистрации (СГР), подтверждающее их безопасность. Однако обнаружить такой документ в карточках на маркетплейсах к «Молекуле Плюс» корреспонденту «ФедералПресс» не удалось.

Между тем две крупные онлайн-площадки уже сообщили, что занимаются проверкой товара. Так, в OZON заявили, что скроют карточку препарата, пока ведется разбирательство, а Wildberries заблокировал его продажу.

Сложившаяся ситуация выявила главную проблему продажи нелекарственных препаратов – их легко могут купить даже дети, ведь возрастных ограничений на маркетплейсах нет.

Между тем совет Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции обратился в ФАС с предложениями по усилению регулирования оборота БАДов в электронной коммерции. А Минкономразвития РФ разработало законопроект, который запрещает продажи биодобавок без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года.

Ранее Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов, содержащих запрещенные вещества. Карточки товаров были заблокированы.