Родителям назвали плюсы и минусы частных школ

Частное образование ассоциируется с высоким качеством преподавания, индивидуальным подходом и возможностями для всестороннего развития ребенка. Однако наряду с преимуществами оно имеет и недостатки, рассказала «Газете.Ru» Олеся Маерова, глава учебной части школы «ЕГЭ-Центра».

© РИА Новости

Среди основных преимуществ стоит отметить индивидуальный подход, который позволяет учителям уделять ученикам больше времени, подстраиваться под их темп и особенности. Большое значение имеет разнообразие образовательных программ, в рамках которых частные школы часто используют авторские методики, предлагают углубленное изучение языков, развивают лидерские навыки и уделяют внимание психологической адаптации.

«Весомым плюсом является современная инфраструктура: просторные и обновленные классы, спортивные и творческие студии, лаборатории и технологическое оснащение — все это пробуждает у детей интерес к учебе, расширяет их кругозор. Социальная среда в таких учебных заведениях мотивирует учащихся на достижение высоких результатов, а атмосфера взаимопомощи и уважения поддерживается на уровне всего коллектива», — отметила она.

Еще одним существенным достоинством является гибкость обучения. Программу можно корректировать индивидуально, делать упор на определенных предметах, даже подключаться на уроки онлайн при необходимости.

Однако существуют и недостатки, которые важно учитывать. Самым очевидным минусом для многих семей становится высокая стоимость обучения, способная превратиться в серьезную финансовую нагрузку. Кроме того, в частных школах может формироваться «закрытая среда», что не дает необходимого разнообразия взглядов и социального опыта.

«Не все частные школы одинаково хороши: при отсутствии образовательных лицензий и сертификаций уровень подготовки может значительно отличаться от ожидаемого. Стоит учитывать, что взаимодействие со внешним миром у учащихся ограничено, поскольку насыщенное внутреннее расписание сокращает возможности для общения за пределами круга одноклассников. На программу и кадровую политику школы может негативно сказаться зависимость от инвесторов при наличии таковой. При смене спонсоров иногда меняется и общий курс развития учебного заведения», — объяснила эксперт.

Чтобы не ошибиться и найти оптимальный вариант для своего ребенка, важно оценивать несколько ключевых моментов. В первую очередь обратите внимание на репутацию учреждения и его академические показатели, включающие рейтинги, мнения выпускников и статистику поступления в вузы: высокие результаты обычно свидетельствуют о качественном обучении. Важно учитывать квалификацию педагогов, их образование, опыт работы, готовность постоянно совершенствовать профессиональные навыки.

«Проверьте соответствие образовательных стандартов государственным требованиям и убедитесь, что учебное заведение проходит проверку независимыми экспертами. Особое внимание заслуживает инфраструктура и безопасность. Посмотрите, как оснащены классы, лаборатории и спортивные объекты, узнайте о мерах, принимаемых для защиты учащихся. Изучите, насколько в школе развита внеучебная деятельность, включая кружки, социальные и творческие проекты, ведь поддержка талантов ребенка напрямую влияет на его мотивацию и успехи», — подчеркнула специалист.

Частная школа способна обеспечить глубокое и гибкое образование, но при выборе необходимо учитывать не только стоимость, но и качество преподавания, репутацию школы, а также ее соответствие ценностям семьи и долгосрочным целям учащегося. Взвесив все плюсы, минусы и ключевые критерии, вы сможете понять, подходит ли вашему ребенку именно такой формат обучения, резюмировала она.