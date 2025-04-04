Эксперт указал на рост числа детей с СДВГ и аутизмом

Это связано с информационной перегрузкой.

© unsplash

Детский мозг вынужден регулярно «очищать кэш», пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» проректор университета «Синергия» по искусственному интеллекту Андрей Комиссаров.

«Сейчас я много работаю с маленькими детьми и вижу, что у них очень высокое количество проявлений СДВГ, гиперактивности, дефицита внимания, сложно сфокусироваться, много элементов аутизма. Мы можем назвать это генетической усталостью, но по факту это когда человек вынужден постоянно очищать кэш своего мозга, оперативную память, потому что перегруз идёт постоянно. Ребёнок находится под огромным валом информации, начиная от цвета трико какого-то супермена, заканчивая физикой. Для ребёнка вес этой информации примерно одинаковый, но он настолько забивает нашу голову, что мы вынуждены постоянно очищать её. Поэтому мы переключаемся, дети переключаются. Информации слишком много».

Ранее психолог предупредила о риске детской травмы из-за «ранней сепарации». Момент отделения от родителей для каждого индивидуален. Всё зависит от степени самостоятельности человека, рассказала проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова.