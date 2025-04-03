Ученые выяснили, помогают ли субтитры научить детей чтению

Новое исследование опровергает идею о том, что просмотр телевизора с субтитрами может помочь маленьким детям научиться читать. Исследователи из Лондонского университета Ройал Холлоуэй проследили за движениями глаз 180 детей во время просмотра фильмов с субтитрами и без них.

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Они обнаружили, что дети, не умеющие бегло читать, в основном игнорировали субтитры. Только те, кто уже умел читать хотя бы одно слово в секунду — как правило, после трех-четырех лет обучения чтению, — обращали на них внимание.

Ведущий исследователь доктор Анастасия Лопухина объяснила, что субтитры появляются слишком быстро, чтобы маленькие дети могли за ними уследить. Профессор Кэтлин Растл добавила, что, несмотря на привлекательность этой идеи, обучение чтению требует многолетней практики работы с книгами, а не просто просмотра телевизора. Доктор Вальтер ван Хевен отметил, что субтитры могут помочь беглому чтению получить дополнительную практику, но для этого необходимы дополнительные исследования.