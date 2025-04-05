Как выбрать школу для первоклассника

С 1 апреля во многие школы выстроились очереди из родителей, желающих записать своих будущих первоклашек именно в эти учебные заведения. Одни выбирают школы по престижности, другие по близости к дому, а третьи заморачиваются системой обучения и воспитания, но все желают своему ребёнку самого лучшего. Но на что действительно нужно обратить внимание при выборе школы? И стоит ли гнаться за престижностью с первого класса? «Секрет» выяснил у экспертов.

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Первый выбор, который обычно делают родители будущих первоклассников, — в государственную или частную школу их отдавать.

Государственные школы бесплатные и часто находятся ближе к дому. Частные школы могут предложить индивидуальный подход и дополнительные программы, но требуют финансовых вложений. Зато там чаще всего не надо стоять в очереди и гадать, возьмут ли ребёнка в этом году или нужно спешно искать другие варианты.

Вы можете подать заявление одновременно в три государственные школы, увеличивая шансы на успешное зачисление. С весны 2025 года заявку на приём в первый класс можно оформить через «Госуслуги».

Однако, если возможность есть, всё же родители стараются не хвататься за первый попавшийся вариант «лишь бы взяли» и выбирать первое учебное заведение и класс для своего ребёнка с умом.

«Задайте себе вопрос: какая школа подойдёт моему ребёнку на 100%? Попробуйте представить важные для вас и для него вещи. Так вы сформируете идеальный образ, с которым будете сравнивать реальные возможности», — Мосгордумы, директор школы.

И вот что при этом нужно учитывать.

© Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Расположение школы

Многие родители младшеклассников идут по пути наименьшего сопротивления и выбирают ту школу, которая находится максимально близко к дому. Так у ребёнка к стрессу от фактически начала нового, неизвестного пока этапа жизни не прибавится каждодневный стресс от длинного пути до школы. А ещё — снизится вероятность опозданий.

«Транспортная доступность играет большую роль. Школа рядом с домом позволит ребёнку меньше уставать от дороги и больше времени проводить дома», —

«Убедитесь, что школа расположена удобно для вашего ребёнка, чтобы он мог добираться быстро и не уставать по дороге. Если это необходимо, изучите маршруты общественного транспорта или узнайте о наличии школьного автобуса. Очень важно, чтобы младшеклассник не потратил много времени на дорогу и не устал ещё до того, как он придёт в класс. Поэтому лучше выбрать школу с близким и удобным расположением», — Елена Мингова, педагог-воспитатель, основательница сети детских садов.

Впрочем, если вы готовы на несколько лет стать для своего школьника личным водителем, можно рассмотреть и более дальние варианты. Конечно, если у них есть свои плюсы.

«В крупных населённых пунктах не у всех есть возможность возить ребёнка через весь город. Однако иногда стоит выбрать школу подальше, если в ней сильный педагогический состав и приятная атмосфера», —

Первый учитель

В младших классах ваш ребёнок ещё не сможет оценить престижность его учебного заведения, мощную образовательную базу и новейшие методики обучения. А вот личность первого учителя, который будет ему в школе и за маму, и за папу, и за учителей по большинству предметов вместе взятых, переоценить сложно.

«Первый учитель — это ключевой человек в школьной жизни вашего ребёнка. Часто именно от первого учителя зависит будущее восприятие учебы ребёнком. Опытный педагог сделает адаптацию к школе легче и приятнее», —

«В младших классах именно личность преподавателя определяет качество обучения. Хороший педагог учитывает возрастные особенности детей, поддерживает их мотивацию и формирует учебные навыки без давления», —

«Именно первый учитель становится для ребёнка «мостом» между домом и новым взрослым миром. Его стиль общения, способ дать обратную связь и уровень эмпатии способны как вдохновить ребенка на учёбу, так и, к сожалению, сформировать негативные установки, которые могут отразиться на самооценке и восприятии школы в целом», —

Эксперты порекомендовали предварительно разузнать возможную информацию о будущем классном руководителе вашего первоклассника. Например, через чаты родителей района или знакомых. А при возможности — обязательно познакомьтесь с педагогом лично, оцените его открытость, внимательность и готовность к диалогу.

Рейтинг и репутация

Некоторые родители небезосновательно считают, что отношение ребёнка к образованию, его способность учиться и достигать высот закладываются с самого раннего возраста. И для них престижность учебного заведения становится решающим фактором, особенно если они не планируют перевод ученика в другую школу после первых трёх-четырёх классов.

Престиж школы — это и качество преподавания, и оснащение, и способность привлечь профессионалов своего дела, и зачастую культурный и материальный уровень родителей, которые отдают туда своего ребёнка. Вокруг сильнейших школ нередко складывается мощное поддерживающее сообщество из родителей и выпускников, которые продолжают навещать альма матер и при необходимости могут оказать помощь следующим поколениям учеников.

О качестве образования позволяют судить репутация школы и показатели выпускников — победителей олимпиад, стобалльников ЕГЭ, успешных абитуриентов. Также на основе этих и других факторов составляется рейтинг учебных заведений — прежде всего городской и региональный.

«Если для вас важен престиж образовательного учреждения, обратите внимание на рейтинги школ в вашем городе. Они помогут оценить общий уровень подготовки учеников. Поищите отзывы учеников и педагогов», —

«Если есть такая возможность, попробуйте собрать мнение о школе «из первых уст». Может, дети ваших друзей или соседей уже учатся в школах, к которым вы присматриваетесь. Они смогут рассказать об аспектах обучения и школьной атмосфере. Кроме того, можно изучить отзывы в Сети, а также узнать о достижениях и наградах школьников на олимпиадах или конкурсах», —

Учебные программы и направленность школы

Одним престижем сыт не будешь — если вас волнует уровень образования, который может дать вашим детям школа, не поленитесь узнать побольше о самой учебной программе и подходе к преподаванию.

Обычно разнообразием в этом плане могут похвастаться частные школы, однако и среди государственных есть заведения с определёнными фишками. Нередко именно для младших классов родители выбирают какие-то необычные школы, например Монтессори, чтобы развить в ребёнке определённые навыки, а потом отдают чадо доучиваться в обычное общеобразовательное учреждение.

«Каждая школа использует свой формат обучения: от традиционных программ до авторских методик. Важно, чтобы учреждение применяло современные подходы — проектное обучение, групповую работу, фокусировалось на развитии критического мышления. Также уточните, есть ли дополнительные занятия для учеников, которые отстают или, наоборот, опережают программу», —

В 6–8 лет может быть ещё трудно рассмотреть в ребёнке чётко определённую склонность к тем или иным наукам, творчеству или будущей профессии. Однако со всеми оговорками на это можно повлиять, выбрав школу с определённой направленностью, где будут уделять особое внимание изучению каких-то конкретных предметов.

Тут, конечно, есть риски не угадать, поэтому отдавать детей во всякие «углубленные» школы с дополнительной математикой, русским или иностранными языками обычно начинают где-то с пятого класса. Но можно и рискнуть — и использовать первые годы учёбы, когда мозг ребёнка наиболее пластичный, чтобы заложить крепкую базу возможного будущего профиля.

«Государственные школы сейчас работают по программе «Школа России», но, если вы задумываетесь о частных школах, важно выбрать направленность. Например, существуют учреждения с международным обучением, с творческим подходом или с усложнённой программой», —

Чтобы разобраться в том, насколько хорошее образование даёт школа, Елена Мингова посоветовала ознакомиться с учебной программой, квалификацией учителей и результатами экзаменов предыдущих учеников. Все это можно посмотреть на сайте школы.

«Уже с первого класса как в государственных, так и в частных школах есть классы с гуманитарным и математическим уклоном, если у вашего ребёнка явные склонности к конкретным предметам. Но важно адекватно оценивать готовность ребёнка. Не бойтесь отдавать младшеклассника в школу с более простой программой. Ему не должно быть сложно учиться в начале пути. Главное на этом этапе — развить интерес. После периода адаптации, когда у ребёнка появится осознанный интерес к урокам, вы сможете добавлять дополнительные занятия и думать об усложнении программы при необходимости», —

Материальная база

Многие думают, что качество и свежесть ремонта в школе — это сугубо вторично по отношению к тому, какие в ней учителя. Во многом это верно. Но всё же материальную базу не стоит недооценивать.

От того, насколько хорошо школа оснащена, например, компьютерами, проекторами, спортивными снарядами, напрямую зависит разнообразие и качество уроков.

А по тому, насколько комфортные в ней кабинеты, туалеты и раздевалки, то есть инфраструктура для детей, по качеству еды в столовой и наличию охраны можно судить о том, как в принципе относятся к детям в этом учебном заведении. С уважением и заботой об их потребностях или с пренебрежением и экономя на детях каждый рубль.

Родители, конечно, могли в своё время видеть и успешно пережить и не такую разруху и унижения вроде открытых кабинок в туалете, но вряд ли многие желают подобную «школу жизни» для своих детей.

«Учебное заведение должно соответствовать потребностям ребёнка: иметь безопасную территорию, чистые классы, современное оборудование, спортивные залы», —

«Обязательно посетите дни открытых дверей. Посмотрите, в каком состоянии школьные помещения, как оборудованы классы, есть ли спортивные залы и площадки. Всё это влияет на качество учебного процесса. Подумайте, в каких условиях будет комфортно вашему ребёнку», —

Обратить внимание на ремонт и оснащение школы до начала учёбы родителям полезно и с чисто прагматичной точки зрения. Так вы сможете заранее прикинуть, в каком состоянии находится класс ребёнка, и задать правильные вопросы, если через месяц после старта занятий учитель попросит родителей «скинуться на шторы или обои». К слову, такие сборы незаконны, но на местах всё ещё процветают как «родительские инициативы».

Психологический климат

Пожалуй, самый недооценённый пункт, который учитывается при выборе школы, — это насколько психологически комфортно будет в ней ребёнку. Тут и критерии не всегда ясны, да и соломки не подстелешь — никакое первое впечатление не гарантирует, что у младшеклассника не возникнут проблемы уже в процессе учёбы, что он не станет жертвой буллинга со стороны одноклассников или объектом необоснованных придирок учителей.

Однако психологи рекомендуют уделить этому вопросу самое пристальное внимание и даже после начала учебного года «держать руку на пульсе». Ведь влияние среды на психику ребёнка в этом возрасте самым прямым образом может сказаться и на результатах его учёбы.

«Школа — это не просто место получения знаний, а [ключевая социальная среда], влияющая на эмоциональное развитие ребёнка. Именно в младшей школе формируются первые представления ребенка об учёбе, коллективе и собственных возможностях. От того, насколько успешно пройдет этот старт, зависит отношение ребёнка к учебному процессу и академическая успешность. Чувство принадлежности, тёплые отношения с педагогами и сверстниками, ощущение поддержки снижают риск тревожных и депрессивных состояний. Особенно важно это в младшем возрасте, когда ребёнок только начинает выстраивать отношения вне семьи и формирует первые выводы о себе в мире. Если на этом этапе он не ощущает принятия и безопасности, в будущем это может повлиять на его мотивацию, уверенность и уровень психологического благополучия», —

«Помимо самого содержания образовательного процесса, постарайтесь не упустить вопросы безопасности, окружения (например, идёт ли в эту школу кто-то из группы сада), нагрузки, логистики. Сходите на экскурсию или день открытых дверей. Лучше с ребёнком. Посмотрите на школьную атмосферу, на то, как учителя общаются с учениками, между собой, с руководством школы. Оцените пространства. Спросите ребёнка о впечатлениях и ощущениях, поговорите об этом с родителями остальных учеников. Очень важен контакт ребёнка с первым учителем, этот «коннект» должен вдохновлять и мотивировать», —

Психолог Ника Болзан порекомендовала обратить внимание на реакцию самого ребёнка на атмосферу: как он чувствует себя в стенах школы, как взаимодействует с учителями и другими детьми. Эти первые впечатления — ценный ориентир.

Также Болзан указала, что важно учитывать индивидуальные особенности. Спокойным детям может быть неуютно в структурированной, перегруженной правилами среде. Им подойдёт мягкий адаптивный подход, где есть место для эмоционального контакта и учёта личных интересов. Напротив, активные и общительные дети с удовольствием включаются в живую, насыщенную школьную жизнь с множеством внеучебных активностей.

Сообщество родителей

Некоторые школы или учителя активно ведут социальную жизнь и поддерживают связь с родителями. Это хорошо сказывается на образовании и социализации детей. Удобные группы и каналы связи между родителями и школой помогают вовремя решать возникающие вопросы, указала педагог Елена Мингова.

Однако по факту с родителями вашего класса вы познакомитесь уже после поступления. Поэтому на этапе выбора этот пункт можно вынести за скобки.

«Школа не должна быть местом, где ребёнок «должен соответствовать», — она должна стать пространством, где его принимают, слышат и сопровождают. Ведь обучение — это не гонка за результатами, а важный жизненный путь, который нужно пройти с любовью, уважением к чувствам и бережным отношением к психологическому благополучию каждого маленького человека», —

Так что же выбрать?

Вопрос, какой фактор должен становиться решающим при выборе школы, не имеет правильного ответа, отметили опрошенные «Секретом» педагоги и психологи. В каждом конкретном случае на первый план выходит то, что важно для конкретных родителей и подходит ребёнку.

При этом иногда эти два соображения совпадают, а иногда вступают в конфликт друг с другом. Помните, что на этом этапе самое главное, что должен усвоить ваш ребёнок, — это не все формы английских глаголов и базу сольфеджио, а что учёба сама по себе — это важно, интересно и даже весело.

И тут главное — не передавить и не перегрузить первоклассника, это верный способ привить ему отвращение к школе до самого выпускного.

«Очень важно, чтобы это был выбор ребёнка, а не только мамы и папы. Учиться всё-таки предстоит ему», —

В остальном всё очень зависит от уровня подготовки ребёнка к школе, от воспитания в семье, от амбиций и образа жизни родителей, которые готовы или не готовы поддерживать чадо в разных аспектах. Нередко может оказаться так, что первоначальный выбор был неправильный. И в этом случае придётся решать, оставаться и пытаться приспособиться к этой школе или менять её, пока не поздно.

«Даже тщательно собранная информация не всегда даёт полную картину. Понимание приходит спустя два-три месяца обучения. Если ребёнок чувствует себя комфортно, рассказывает о школе с интересом, а родители довольны взаимодействием с учителями — выбор оказался удачным. Если же возникают постоянные недовольства, конфликты или школьник испытывает стресс, стоит задуматься о других вариантах», —

Так или иначе, не стоит воспринимать первую школу своего ребёнка как что-то незыблемое, судьбоносное и прибитое гвоздями. Далеко не все и не всегда мечтают все 11 лет провести в одном классе с одними и теми же людьми. И даже если у ребёнка появились друзья в школе, в наше время вполне возможно сменить учебное заведение, не потеряв с ними контакт.

«Идеальных школ, конечно, не существует, поэтому выбирайте учреждение, которое будет понятно и близко ценностям именно вашей семьи. Ребёнку должно быть комфортно учиться весь период начальной школы. Ко времени перехода в среднюю и старшую школу дети подрастают и их характер меняется, поэтому, возможно, придётся менять и подход к обучению. Хорошо, если ребёнку будет комфортно до самого конца обучения, но если нет, это не страшно. Главное в выборе школы для младшеклассника — чтобы она подходила вашей семье здесь и сейчас», —

В конечном итоге, какую школу вы бы ни выбрали, поддержка родителей остаётся ключевым моментом, отметила Елена Студёнова. Будьте рядом в трудные моменты, интересуетесь делами первоклассника, помогайте при необходимости. И тогда адаптация пройдёт быстро и успешно.